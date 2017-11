Una rotura en la planta de Absa dejó a miles de vecinos sin una gota de agua

Las fallas en el suministro causaron complicaciones en diferentes barrios. La prestataria informó que se debía a una avería imprevista en la potabilizadora de Punta Lara. Desde anoche se normalizaba el servicio

Con la obra de renovación de cañerías que Aguas Bonaerenses concluyó la semana pasada, ese barrio de Tolosa recuperó la esperanza. Después de años y años con falta permanente de agua en los domicilios, la presión de la red había mejorado sustancialmente y en 525 entre 3 y 4 ya no había sorpresas a la hora de abrir las canillas. Eso fue hasta ayer, que debido a un inconveniente en la planta potabilizadora de Punta Lara en esa cuadra, igual que en muchas otras de La Plata, Berisso y Ensenada, pasaron el día entero sin una gota.

Las veredas de ambas manos son la muestra de la finalización reciente de los trabajos: todas las baldosas son nuevas. Es que hace una semana Absa terminó con el recambio de conductos de la red de agua corriente. Como parte de un plan más ambicioso, reemplazó en una amplia zona de Tolosa los antiguos caños de hierro fundido por otros de PVC, con los cuales, se sostiene, se logra una mayor fluidez en la distribución del servicio.

Con lo que no contaban los vecinos del barrio después de ver el giro de 180 grados en la provisión de agua es que fallas en la planta “Donato Gerardi” (que nutre del suministro vital a un 60 por ciento de los domicilios de La Plata y a gran parte de Berisso y Ensenada) los dejarían, de todos modos, sin la más mínima cantidad de agua.

“Estábamos contentos. Después de tanto tiempo Absa hizo la obra, cambió todas las cañerías por las más nuevas de PVC, un grupo de técnicos vino a nuestras casas, se tomó la presión y había mejorado muchísimo. Ahora, hoy -por ayer- no sale ni una gota en ninguna canilla de la casa”, contó con cierta desilusión Gustavo Becchio.

Faltó por todos lados

Absa advirtió con un comunicado en las primeras horas de ayer que por problemas en los equipos de Punta Lara “podría registrarse baja presión en algunos sectores del casco urbano de La Plata, zona norte; Berisso y Ensenada”. Y así fue. Desde los más diversos puntos de la Región los usuarios del servicio se quejaron por no recibir agua en los hogares y en los comercios que pese al feriado igual levantaron las persianas.

Desde temprano a la mañana faltó el agua en 4 entre 70 y 71, 116 y 78, 2 y 36, La Merced y Venezuela (pleno centro de Ensenada), Sarmiento y Sáenz Peña (Ensenada), 19 y 68, 55 entre 7 y 8, 68 entre 3 y 4, 7 entre 68 y 69, 2 bis entre 530 y 531, 2 entre 34 y 35 y Parque Saavedra. También fueron afectados por la carencia total del suministro de Absa algunos puntos del casco céntrico de Berisso.

Donde vive Jorge Giménez, en 4 entre 70 y 71, las primeras señales de escasez de agua se notaron antenoche, cuando el caudal del chorro de las canillas de su casa se redujo a la mitad. “Ya hoy -por ayer- a la mañana no salió ni una gota y así estuvimos todo el día, con una sequía total”, dijo el usuario del barrio cercano al Hospital San Martín.

Una vecina con diez años de antigüedad en la zona de plaza Sarmiento, concretamente en la esquina de 19 y 68, remarcó que “acá nunca habíamos tenido problemas con el agua, pero ahora, desde hace unos seis meses, todos los días sufrimos de baja presión”.

En esa zona, el servicio comenzó a menguar también anteayer por la tarde, por lo que los vecinos, precavidos, resolvieron ahorrar al máximo, en la manera de lo posible, el contenido de los tanques. “De las canillas de mi casa ya no sale ni una gota y me queda muy poca reserva. Si no se restablece el servicio no vamos a tener nada”, añadió la mujer.

La falla en Punta Lara

En la planta potabilizadora “Donato Gerardi” se rompió un caño que afectó el sector de tableros del equipo, según explicaron voceros de Absa.

Para arreglar el desperfecto debieron detenerse los equipos de bombeo y como se supo de antemano que iba a faltar el agua en numerosas zonas de la cobertura del servicio la empresa aseguró que iba a disponer de “camiones cisternas para aquellos usuarios y/instituciones que lo necesiten”.

De acuerdo a ese mismo comunicado, se preveía que los trabajos de reparación de la falla culminarían en la misma tarde de ayer.

32.000

son los metros previstos para renovar en La Plata dentro del plan de Absa de recambio de cañerías de la red. El reemplazo del antiguo material de hierro por PVC posibilitará una mayor fluidez en la distribución domiciliaria del servicio.

200

millones de pesos es la inversión que en total hará Absa para su mega plan de renovación de conductos de la red de agua corriente que contemplará obras en el casco urbano, Tolosa y parte de la zona norte como Gonnet, City Bell y Villa Elisa.

9.000

son los metros de cañería que se renovarán en total entre Berisso y Ensenada. Dentro del mismo “Plan de recambio” de Absa se ejecuta la interconexión de perforaciones, acción con la que se busca aumentar el caudal en la red.