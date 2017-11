Video: Un arquitecto cayó al vacío desde el segundo piso de una obra en construcción en 22 y 38

Se trata de un arquitecto de 25 años que fue derivado al Policlínico con heridas de diversas consideraciones

Un arquitecto resultó herido esta mañana al caer del segundo piso de una obra en construcción en 22 y 38, por lo que fue derivado de urgencia al hospital San Martín.

Según trascendió, se trata de un profesional de 25 años, quien sufrió lesiones en piernas y espalda.

En el lugar intervino de inmediato una ambulancia del SAME que lo trasladó al Policlínico.

Por su parte, Francisco Giménez, inspector del área de Obras Particulares de la Municipalidad de La Plata, explicó que tras el incidente la obra fue clausurada preventivamente "porque primero no hay operario para ratificar lo ocurrido, necesitamos ingresar para saber si tienen o no tiene la documentación in situ, y porque no cumple con la reglamentación vigente que es el cerco reglamentario de obra"