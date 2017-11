Manu volvió a brillar y la NBA le hizo un desopilante pedido en las redes

Emanuel Ginóbili aportó anoche 16 puntos en el triunfo de San Antonio Spurs (11-6) ante Atlanta Hawks (3-14), por 96 a 85, sobre Atlanta Hawks, que ya no cuenta con el otro argentino que actúa en la NBA, Nicolás Brussino, que compite en su equipo de reserva.

Ginóbili jugó 25 minutos y 38 segundos y en ese lapso marcó 16 puntos (5-6 en dobles y 2-5 triples), bajó dos rebotes, entregó tres asistencias, perdió tres pelotas, robo un balón y cometió cuatro faltas.

Ginóbili fue el segundo goleador de su equipo, mientras que el máximo anotador resultó, como de costumbre, el pivote LaMarcus Aldridge con 22 puntos, mientras que John Collins sumó 21 en los Hawks.

