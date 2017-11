Encontraron una balsa y divisaron unas bengalas blancas, pero no serían del submarino "ARA San Juan"

Así lo informó hace instantes el vocero de la Armada, Enrique Balbi. Hay una leve mejora en las condiciones meteorológicas que favorecería la búsqueda del submarino

El vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, informó hoy en conferencia de prensa que durante la madrugada se observaron una balsa y bengalas blancas en la zona donde se busca al submarino ARA San Juan, aunque no serían del buque desaparecido.

El vocero contó que esta madrugada la corbeta Rosales y el destructor Sarandí realizaron una complicada maniobra, cuando aún las olas alcanzaban los seis metros, para enganchar a una balsa vacía que se encontraba a la deriva, y había sido detectada por una de las aeronaves.

"De acuerdo a la marca y la nomenclatura que llevaba esa balsa, consultado con comandante de la fuerza de submarinos que se encuentra en el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate, en Puerto Belgrano (se verificó) que no corresponde al submarino", enfatizó, y aseguró que el objeto pudo haberse desprendido de algún barco.

Por otra parte, detalló que un vuelo de Estados Unidos divisó bengalas blancas en la zona de búsqueda del San Juan y se está buscando determinar de donde provendrían, aunque se constató que "no hubo señales de emergencia y no hay declarado un naufragio".

Al mismo tiempo, aseguró que el ARA San Juan "no tiene bengalas blancas, sino de color rojo para emergencia y verdes para adiestramiento".

"No descartamos ninguna hipótesis", insistió Balbi, quién pidió "no hacer conjeturas porque sería irresponsable. No sabemos lo que pasó desde el día que perdimos comunicación".