Jennifer Lawrence "siento que fui violada por todo el planeta"

En una reciente entrevista manifestó sus sentimientos tras el ataque a su intimidad en 2014

Cotizada como una de las mejores actrices de su generación en Estados Unidos, Jennifer Lawrence aún carga con los problemas que le trajo la filtración de sus imágenes íntimas hace tres años.

En una reciente entrevista a The Hollywood Reporter, la actriz aseguró que aún está "procesándalo" ya que "no hay ni una sola persona en este mundo que no pudiera ver esas imágenes. Podía estar en una cena y cualquiera estaba en posición de sacar su móvil y mostrarlas. Esa certeza me resultaba imposible de asimilar".

Lawrence fue contundente respecto al suceso y expresó: "Siento que fui violada por todo el planeta".

Finalmente, explicó que no inició acciones legales contra el resposable por considerar que eso "no iba a devolverme la paz" ni "la propiedad de mi cuerpo desnudo".