Sin sus lesionados, Estudiantes entrenó en el Country

Estudiantes volvió hoy a los entrenamientos tras la derrota ante Tigre 2 a 0 del último sábado por la novena fecha de la Superliga de Primera División y el entrenador Lucas Bernardi no podrá contar el domingo venidero, cuando reciba a Atlético Tucumán en el estadio de Quilmes, con Rodrigo Braña, Lucas Diarte, Sebastián Dubarbier, Pablo Lugüercio y Cristian Alemán, todos lesionados.

El Pincha sólo sumó 11 puntos sobre 27 posibles en este primer tercio de la Superliga de Primera División y está fuera de la zona de copas.

Para esta semana uno de los dilemas que deberá resolver Bernardi es el lateral por izquierda, ya que Dubarbier y Diarte arrastran lesiones musculares y el juvenil Iván Erquiaga, que suele entrenar con primera padece un esguince de rodilla. Asimismo, Mariano Pavone está mejor de su cuadro de anginas y está a disposición del entrenador.

Por su parte, el mediocampista Israel Damonte, uno de los referentes albirrojos, se refirió al mal presente del equipo y destacó que la responsabilidad de este momento del equipo es de los jugadores.

"La responsabilidad de este momento del equipo es nuestra, hay que hacerse cargo. Bernardi no es responsable de nuestra falta de claridad, yo tuve 3 o 4 chances para rematar al arco el otro día y tomé la decisión de buscar un pase lateral. Hay que animarse", aseguró un autocrítico Damonte.

Al opinar de la gran cantidad de lesionados que hay en el plantel, Damonte sostuvo que "no tiene que sonar como excusa, pero los problemas de la temporada pasada en organización lo terminamos padeciendo".

"No tuvimos pretemporada, sólo tuvimos tres días de vacaciones y el físico también necesita descanso. Tras los cambios en las formas de entrenar también se sienten, y de entrada nos tuvimos que preparar para jugar y la base se complicó".

En diálogo con una radio platense, señaló que "hay que llegar al área convencidos que podemos convertir, nos falta éso, ser profundos en los últimos metros".

Sobre el penal que Andrés Merlos sancionó por supuesta mano de Zuqui afirmó que "Fernando quiere rechazar, no le pega bien y le da en la mano. No tuvo ninguna intención y la verdad que te da bronca que te cobren una mano así. El propio Caruso me reconoció que no fue”.

Por último, destacó que "la metodología de trabajo de este cuerpo técnico es muy buena, sabemos que hay muchas críticas y nosotros también queremos mejorar. Venimos desde hace mucho tiempo estando entre los primeros y es raro vernos en esta posición de la tabla Ahora tenemos que buscar sumar la mayor cantidad de puntos en estos tres partidos, después descansar y volver de la mejor forma".