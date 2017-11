Una actriz cordobesa apuntó contra Juan Darthés y lo acusó de abuso

En los últimos días, Calu Rivero también denunció al actor por situaciones incómodas en una novela

En 2005, Telefé tenía al aire la novela Dulce Amor, protagonizada por Juan Darthés. Natalia Juncos, una actriz cordobesa que hoy tiene 40 años, tuvo una participación en aquel momento y denunció que el actor la habría acosado.

En diálogo con Clarín, la actriz explicó: "mi rol era de una prostituta de una whiskería. Tenía para (grabar) uno o dos capítulos más. Fui con toda la pila para ir a trabajar ese día, porque a veces sucede que cuando les gusta tu personaje, perdura".

Respecto al hecho concreto con Darthés, detalló: "Estábamos solos, por salir a escena y estábamos atrás de un travelling. Antes habíamos ensayado con un libretista la escena. Ahí fue cuando me dijo si me quería ir dormir con él y que tenía un departamento en Palermo". Juncos aseguró que esta actitud la sorprendió y que se calló.

Para finalizar el relato de ese momento, agregó: "Después de eso yo me doy vuelta, él toca mi cuerpo con el dedo. Me pasa el dedo por la espalda, hasta cerca del glúteo, y me dice "ay, cómo me calentás". Y me dice luego "ay, mirá cómo me ponés", y me muestra una erección, con el pantalón puesto. No lo podía creer. Estábamos en un contexto en el que yo quería trabajar. Se habrá creído que porque él era famoso yo me quería ir a dormir con él".