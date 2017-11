La actriz Melissa Gilbert acusa al director Oliver Stone de "humillarla"

La situación expuesta se dio en el marco de un casting para la película "The Doors"

La actriz Melissa Gilbert ("La casa de la pradera") acusó al director Oliver Stone de haberla "humillado" hace 26 años en el cásting de la película "The Doors", donde aspiraba al papel que finalmente se llevó Meg Ryan, informaron hoy medios locales.

En el programa "Radio Andy", emitido el lunes y reproducido hoy por medios como USA Today, Gilbert explicó que durante su trayectoria en Hollywood se ha encontrado con "hombres en posiciones con más poder", uno de los cuales la "humilló" en un casting en represalia por haberlo avergonzado previamente en público.

Aunque admitió tener "miedo" a las "repercusiones" por decir su nombre, Gilbert reveló que era Oliver Stone y la situación se había producido en 1991, en una audición para la película "The Doors", sobre el vocalista de la famosa banda de rock de los 60.

La actriz de 53 años, que admitió no haberse pronunciado sobre el incidente hasta ahora, relató que Stone le había preparado una "escena especial" que quería ver interpretada "físicamente para él en la sala de audición", pero era tan "humillante y horrorosa" que no lo hizo y salió llorando de allí.

"Me dijo: 'He escrito esta escena especial para ti (...) y la escena entera era el personaje sobre sus manos y rodillas diciendo 'Házmelo, cariño', realmente sucio y horrible. Y entonces dijo: 'Quiero que la representes para mí'. Me fui llorando", relató la actriz.

La artista no explicó claramente si en esa situación se encontraba a solas con Stone, aunque a los cástings suelen asistir varias personas.

Gilbert opinó que era una "venganza" por una situación social en la que él "fanfarroneaba" de que nunca trabajaría en televisión y, después de que un grupo de chicas se acercaran a ella por su celebridad en "La casa de la pradera", le recriminó en público: "Ves, imbécil, esto es lo que hace la televisión".

La actriz aseguró que el incidente no le parecía "gran cosa" y no era consciente de la relevancia que Stone le había dado. "Pensé que estaba haciendo una prueba de actuación, e hice un montón de escenas, pero entonces dijo: 'Quiero que te quedes, tengo algo especial para ti", señaló.

Los comentarios de la actriz se conocen después de que se informara en las últimas semanas de numerosos casos de acoso sexual, especialmente dentro de Hollywood, desencadenados al conocerse el historial del productor Harvey Weinstein, a quien más de 100 mujeres han acusado de diferentes conductas inapropiadas que llegan hasta la violación.

Cuando salió a la luz el caso Weinstein, Stone inicialmente defendió al productor caído en desgracia y comentó que no era "fácil" por lo que estaba pasando.

Debido a las críticas, Stone se retractó y elogió a las supuestas víctimas por hablar de lo sucedido, y anunció que suspendía su participación en la serie "Guantánamo" mientras The Weinstein Company, el estudio del productor, estuviera involucrado en ella.