Padres en alerta por la presunta venta de drogas sintéticas en una fiesta electrónica

El caso se viralizó en las redes tras el mensaje de una mujer y llegó a las autoridades por medio de los asambleistas de Tolosa

| Publicado en Edición Impresa

Vecinos y asambleístas por la seguridad denunciaron la presunta venta de drogas de diseño en un boliche de La Plata. Las presentaciones se hicieron en el ministerio de Justicia nacional, en el de Seguridad bonaerense y en la línea de emergencias policial 911.

Todo fue a partir del relato de un chico de 18 años que asistió a un evento realizado el fin de semana en un local de Ringuelet.

Allí, en una fiesta promocionada desde las redes y donde hubo shows de hip hop y música urbana, la asistencia fue multitudinaria.

Entre toda la gente, el joven en cuestión dijo ante su familia que lo indujeron al consumo de una droga de diseño por sobre su voluntad.

“Fui a comprar una botella de agua a la barra y cuando la tomé, empecé a sentirme mal. Sentí que se me salía el corazón del pecho. Volví para reclamarles por lo que me habían dado, pero no tenía fuerzas ni de levantar los brazos, mucho menos de pelearme. Al final, me terminaron mostrando una pastilla que es lo que supuestamente tenía el agua”, fue, palabras más o menos, lo que el adolescente le relató a su madre.

El muchacho se habría retirado del lugar cuando empezó a descomponerse y, al llegar a su casa, le hizo ese relato a su familia. “Todavía estaba en muy mal estado. Le fui preguntando y me contó todo eso”, señaló la mujer en un audio de WhatsApp que rápidamente se empezó a viralizar en varios chats.

Una pastilla de éxtasis o “rola” es lo que, presuntamente, consumió el adolescente. Entre los efectos de esa droga dura se encuentran la exaltación, la sensación de bienestar y empatía con los demás. Claro que la contracara son los efectos colaterales o no deseados: náusea, escalofríos, sudoración, contractura involuntaria de los músculos de la mandíbula, calambres musculares, taquicardia y visión borrosa.

Además de relatar la presunta experiencia del joven, la madre anticipaba su intención de denunciar a los encargados del local nocturno.

varias denuncias

Tan amplia fue la difusión de esos audios que llegaron a oídos de una asamblea vecinal por la seguridad de la localidad de Tolosa.

Ellos, que remarcan que la droga es uno de los factores que propician la inseguridad en la Región, tomaron este caso como propio y decidieron notificarlo a distintas entidades gubernamentales, para que se empiece una investigación al respecto.

Uno de los primeros llamados fue al 911, ayer a la mañana, donde se avisó de la venta o presencia de esa sustancia en el boliche. El número de secuencia fue el 2633440.

A eso le siguió un llamado al ministerio de Seguridad bonaerense, en un 0800 especial para estos casos. No obstante, cuando intentaron contactar con esa línea no tuvieron respuesta, explicaron desde la asamblea vecinal.

Para notificar de ese impedimento, se dejó asentado en la dirección de email de esa dependencia, que el llamado -registrado como 104374/17- no fue atendido, agregaron esas fuentes.

Por último, también se hizo una presentación vía mail con distintas imágenes que avalarían las sospechas.

El interés de los referentes vecinales adentrados en el tema tiene que ver con la restricción del consumo de sustancias ilegales.