La China Suárez, ¿amiga en las buenas?

Gimena Accardi reveló cuál fue el motivo que la separó de la rubia: no estuvo presente cuando murió el hermano de Nico Vázquez, su marido

| Publicado en Edición Impresa

Finalmente, y tras varias especulaciones, se conoció el verdadero motivo por el cual Gimena Accardi y La China Suárez ya no son más amigas. La razón la dio la mujer de Nico Vázquez, quien, para evitar versiones infundadas, decidió hablar y dejó muy mal parada a la actual pareja de Benjamín Vicuña.

“El no haber estado es un dolor y una decepción enorme”

La novedad del distanciamiento se conoció días atrás, por alguien que se dio cuenta de que las ex casi hermanas ya no se seguían en las redes sociales. Sin embargo, no se conocían las razones, y hasta se pensó que una foto de Accardi con Eva de Dominici y Pampita podría haber sido el motivo.

Sin embargo, ayer la que habló y contó que la pelea venía desde hace varios meses fue Accardi.

“Me peleé en junio, así que fue hace mucho. Probablemente siga peleada mucho tiempo más entonces sería raro decir que está todo bien. No quiero mentir. Tampoco me gustaría contar el motivo pero veo que se dicen muchas cosas, que no son ciertas”, dijo la actriz en diálogo con “Intrusos”.

Inmediatamente, le preguntaron por la foto de la polémica, que se dio en el marco de la gala de la revista Caras, que homenajeó los 50 años de televisión de Mirtha y los 30 de Susana.

“Cero. Imaginate que desde junio no me hablo”, manifestó Accardi, negando la versión.

Y Accardi, sin querer, reveló el motivo: “Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas”.

Y fue por más.

“La realidad es que dejé pasar una, dos, tres veces que no me respondía los mensajes. La última vez que la vi fue en diciembre, nunca más la vi y nunca más se pudo hacer un espacio para vernos, para venir a casa. Entiendo que estaba viajando y grabando, pero también entiendo que nosotros demandábamos ese amor. Era mi hermana incondicional y yo sé cómo fuimos como amigos, cómo la hemos recibido en casa y cómo la hemos defendido”, agregó.

“Un día dije ‘bueno, esta amistad a mí así no me gusta, no me sirve, tenés que estar en las malas, no es que perdimos un bolso’. Fue muy grave lo que pasó. El no haber estado es un dolor y una decepción enorme que vengo procesando desde junio, que puse el final a la relación”, remarcó Accardi. Y agregó: “Cada uno hace lo que puede, lo entiendo. Pero bueno está en mí, déjenme elegir que prefiero no tenerla”, afirmó.

¿Y cómo reacción Suárez? De la peor manera. “Se enojó. Tampoco era la reacción que esperaba. Uno esperaba que dijera ‘perdón, estuve a full amiga’ pero encima se enojó así que ya está”, concluyó Accardi.

NICO TAMBIÉN HABLÓ

Tras las declaraciones de Gimena Accardi, el que habló fue otro de los protagonistas de esta historia: Nico Vázquez.

“Es difícil”, aseguró el actor, sobre la distancia con La China, y continuó: “Uno hace lo que puede. No sé si hace lo que puede o lo que quiere. No sé cómo son esas frases. Yo sé cómo me comporto como amigo y sé cómo se comporta Gime. En el momento en el que más necesitás a los amigos no estuvo. Y no perdí una mochila viste, entonces duele”.

Además, reveló: “No tengo una relación (con La China) desde diciembre, que pasó lo que pasó, y después me mandó una o dos veces un mensaje al pasar. Hoy no tengo una relación. No tengo mucha explicación. Me duele porque la queríamos muchísimo pero ya está, listo”.

Pero lo peor llegó al final, dando señales de mucho enojo. “Ella se tendrá que replantear un montón de cosas y siempre le voy a desear lo mejor porque estoy seguro que es una buena persona… pero se equivoca demasiado”, manifestó.

“EN FALSA ESCUADRA”

En “Morfi, todos a la mesa” debatían este tema, cuando Connie Ansaldi se mostró muy crítica con la China Suárez: “Me consta que ellas eran como hermanas. A tal punto que la China tenía un cuarto en la casa de Gimena y Nico, y cuando estalló el escándalo entre la China y Pampita, Gimena me llamó para contarme qué había pasado y pedirme que la defendiera un poco porque la estaban matando”.

En ese momento, Zaira Nara acotó: “Las adoro a las dos”. Pero Ansaldi fue durísima: “A la China no la adores tanto, porque no sólo es de mirar al hombre ajeno, sino que tampoco es tan buena amiga”. Y fue por más: “¿Sabés lo que te avala si hay dos versiones? Es su historia y su recorrido. Nico y Gimena son dos muy buenas personas, de las cuales todo el mundo habla bien. En cambio ella es una chica que viene en falsa escuadra hace rato. A uno lo construye su historia”.