La remodelación de Aeroparque y Ezeiza demandará US$ 915 millones

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, presentó hoy el plan de reformas del Aeroparque Jorge Newbery y del aeropuerto internacional de Ezeiza, que en conjunto insumirán una inversión por US$ 915 millones.

También ratificó la construcción de infraestructura para las aerolíneas de bajo costo en la base aérea de El Palomar, dentro de un plan de inversión que llegará a un total de US$ 1.485 millones hasta 2019 en todos los aeropuertos nacionales.

Dietrich realizó este anuncio en el marco de una presentación del plan de acción que está llevando adelante la cartera a su cargo en el XIV Foro de Aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe que culmina hoy en Buenos Aires.

Junto a todo su equipo de trabajo, reiteró que el objetivo de duplicar el mercado de cabotaje para 2019 se asienta en tres pilares fundamentales: la modernización de la infraestructura con el rediseño del espacio aéreo, el crecimiento de Aerolíneas Argentinas y la incorporación de nuevas empresas aéreas.

En materia de infraestructura, indicó que entre el 2016 y 2019 se habrán invertido US$ 1.485 millones, de los cuales US$ 1.320 millones corresponden a obras en aeropuertos y US$ 165 millones a la navegación aérea.

En relación con el Aeroparque, la inversión prevista para las remodelaciones que se están realizando y las que se van a realizar en los próximos meses estará en el orden de los US$ 285 millones. Las obras previstas en la aeroestación porteña incluyen una nueva terminal de partidas, nuevas plataformas para los aviones en los sectores sur y norte, además de ganar terreno al Río de la Plata para ampliar del área de operaciones.

En cuanto a Ezeiza, la inversión rondará los US$ 630 millones y contempla la nueva torre de control, en plena ejecución, una nueva terminal de partidas y una nueva plataforma para los vuelos de cabotaje, teniendo en cuenta que esta estación aérea albergará a partir del año próximo el 50% de los vuelos regionales que hoy operan en Aeroparque y la totalidad de ellos a partir del 2019.