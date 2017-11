Carrió: "las Fuerzas Armadas necesitan una profunda reforma"

La diputada se refirió a la desaparición del submarino ARA "San Juan" en una entrevista televisiva

La diputada nacional por la Coalición Cívica Elisa Carrió consideró esta noche que la situación de crisis originada por la desaparición del submarino ARA "San Juan" revela que “las Fuerzas Armadas necesitan una profunda reforma” y que el país “no puede prescindir” de ellas en función de “los movimientos” que realizan algunos países limítrofes.

“La situación del submarino (ARA "San Juan") revela que tenemos que hacer una profunda reforma de las fuerzas armadas. Necesitamos tener militares por los movimientos que hacen países como Brasil, Bolivia y Chile. Las necesitamos porque la Patagonía es una región que está vacía”, declaró Carrió a la señal televisiva TN.

Así se refirió la cofundadora de la coalición Cambiemos a la crisis generada por la desaparición del sumergible de la Armada, cuya ubicación se desconoce desde el miércoles pasado y es buscado en aguas del Atlántico sur en el marco de un operativo en el que participan efectivos de varios países.

La legisladora agregó que la Ley de Glaciares no puede ser modificada por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y que varios dirigentes “están al servicio de los intereses” de las empresas mineras.

“Las presiones de la mineras son una vergüenza, hay dirigentes como (José Luis) Gioja que están al servicio de empresas como la Barrick Gold. Si modificamos la ley de Glaciares por DNU, San Juan se puede quedar sin agua", dijo.

En relación a las detenciones de ex fuencionarios kirchnersitas como Julio De Vido y Amado Boudou, Carrió apuntó que desea ver preso pronto al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández.

“A veces me parece increíble que (Julio) De Vido esté preso. Hay que agradecerle eso a Dios y los camaristas que consideraron que los delitos de corrupción son traición a la patria. Ahora, me falta verlo detenido a Aníbal (Fernández). Quiero Justicia, pero no venganza" sostuvo Carrió.

Por último, aseguró que la muerte del fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman fue “un crimen de Estado” y que el gobierno de Cristina Fernández de Kichner “es responsable” de ese hecho.

“Lo de Nisman fue un crimen de Estado y en el caso de Santiago Maldonado esperemos saber la verdad. Si estuvo siempre en el agua hay que determinar si había gente que lo sabía y no lo dijo antes. Cuando dije que podía estar en Chile me aferré a la posibilidad de que esté con vida”, puntualizó.