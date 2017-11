La grave lesión de Benedetto lo deja muy lejos del Mundial

El jueves será intervenido quirúrgicamente, y luego vendrá un proceso de recuperación que oscila entre los seis y ocho meses

El delantero de Boca, Darío Benedetto, sufrió la ruptura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante el transcurso del clásico ante Racing, en la Bombonera, y los seis meses previstos para la recuperación ponen en serio riesgo su chance de integrar el seleccionado argentino que participará del Mundial de Rusia en junio de 2018.

“Son cosas que pasan en la profesión. Habrá que poner fecha para la operación y empezar a recuperarse. Me di cuenta enseguida de lo que me había pasado. Tuve una sensación rara, porque ya me había esguinzado una rodilla y sabía que esto no era lo mismo. Ahora sólo pienso en restablecerme y nada más”, afirmó Benedetto al salir del lugar donde fue analizado. “Se cayó solo, no chocó con nadie. Y cuando se rompió, dio un grito que me asustó”, confió apenas finalizado el partido el árbitro del clásico, Darío Herrera, al describir el momento (35 minutos del segundo tiempo) en que Benedetto se lesionó. Los médicos boquenses Pablo Ortega Gallo y Gerardo Godoy, junto al ex dirigente Juan Carlos Crespi, acompañaron a Benedetto al Instituto IMAX de Barrio Norte donde se realizó la resonancia magnética que arrojó el resultado tan temido. El ex delantero de Arsenal, y América, de México, de 27 años (nació el 17 de mayo de 1990 en la ciudad bonaerense de Berazategui), será operado el próximo jueves por la tarde en el Sanatorio Agote, del barrio porteño de La Recoleta, el mismo lugar donde fue intervenido por una lesión similar su compañero Fernando Gago el pasado 12 de octubre. Benedetto salió llorando del campo de juego y de la misma manera ingresó a los vestuarios, quizá como un preanuncio de lo que una resonancia magnética le confirmaría menos de dos horas después.

La cláusula de rescisión de Benedetto es de 30 millones de dólares, el segundo del club después de Cristian Pavón, que se eleva a 37.500.000.