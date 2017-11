Gimnasia mostró que tiene más de un libreto para alcanzar la victoria

El equipo de Mariano Soso tuvo paciencia y un juego directo para llegar a los goles, a diferencia de otros partidos en que la elaboración se hizo demasiado engorrosa. Supo mantener el cero en su arco

Por WALTER EPÍSCOPO

Gimnasia cumplió con lo imperioso, que era ganar. Y, además, dio muestras futbolísticas que hasta el momento no se habían apreciado en el equipo de Mariano Soso: fue práctico, contundente y de juego directo, con pases entre líneas que hicieron daño al su oponente y no tanto juego de infinidad de toques que muchas veces no conducen a ningún lado.

Si hay algo que se le critica a este modelo de juego de Gimnasia es cierta tozudez en una única búsqueda del arco contrario, con pases cortos, infinidad de toques y triangulaciones, siempre variantes de juego válidas y loables, aunque en algunas ocasiones no son las mejores herramientas ante adversarios cerrados en el fondo.

Gimnasia dieron un enorme paso al frente ¿El juego mens sana fue brillante? No, aunque el paso hacia adelante se notó en la aparición de variantes de juego que denotan que ese cariz casi “caprichoso” de Mariano Soso puede quedar de lado cuando el equipo necesita de otras valencias para alcanzar el resultado. Así como muchas veces se criticó la falta de opciones de juego, es menester destacar en esta oportunidad que el Lobo tuvo un juego directo en el que se cimentó el valioso triunfo ante Patronato.

Lejos estuvo Gimnasia de resignar su idea madre de juego, que es manejar el balón, achicar espacios hacia adelante, rifar la pelota lo menos posible y asumir el protagonismo del juego desde el minuto inicial. El tema es que a esa idea fuerza general, le sumó una practicidad en el juego que le permitió, nada más y nada menos, que llegar al gol.

CONTROLÓ SIEMPRE, LO EMPEZÓ A DEFINIR CON UN GRAN PASE

El control general del partido fue siempre de Gimnasia. Entiéndase por ello el sitio del campo en el que se jugó, la tenencia de la pelota y, por sobre todas las cosas, las situaciones de gol.

El Lobo avisó temprano y, por dos veces, estuvo cerca de romper la chapa en blanco. Sin embargo, los de Paraná sostenían, como podían el cero en su propia portería.

A los 35 minutos sí se le abrió el arco a los mens sana. Brahian Alemán sacó un pase con una precisión asombrosa, para dejar a Nicolás Colazo cara a cara con Sebastián Bértoli. Parecía una acción sucia en el inicio, pero el oriental, con una asistencia magistral, desarticuló a la zaga visitante, para el ingreso en diagonal desde la izquierda hacia el centro del ex Boca, que definió con sabiduría para romper la paridad inicial.

FUE UN MONÓLOGO MENS SANA

A partir de ese momento fue todo de Gimnasia. Porque la ventaja parcial dotó al equipo de más confianza para intentar ir por más y no sólo sostener lo ya obtenido con ese zapatazo de Colazo.

Eso sí, tampoco hay que perder de vista que mientras el marcador estuvo en blanco, el Lobo jamás perdió la línea ni la paciencia. Se trató de un elenco respetuoso del libreto que le había encomendado su DT, que no cayó en la tentación de ir a la carga a como de lugar, algo que le hubiera dejado expuesto en su propia portería.

Es que uno de los reclamos principales en el ciclo Soso pasa por la falta del equilibrio del equipo. Mucho se habló en estas páginas de la historia de la “manta corta”, aquella vieja frase futbolera que sirve para describir cuando un equipo, en su afán de atacar, se descubre atrás y termina entorpeciendo, al unísono, ambas fases del juego.

En esta última presentación, quizás sin el brillo que se había visto ante Vélez, el Lobo fue un equipo convincente, sólido y que supo golpear en los momentos justos.

EL GOLPE FINAL

La estocada final se concretó en el tramo inicial del complemento. El 1 a 0 transitorio no era un resultado que le diera tranquilidad al dueño de casa. Por eso fue por más desde el inicio del complemento y, así, llegó la segunda conquista, otra vez con un juego directo. En dos toques, los triperos llegaron a concretar por segunda vez en la red. En esta oportunidad el pase milimétrico fue de Lorenzo Faravelli, en tanto que Nicolás Mazzola tiró la diagonal de manera inteligente, para poner el 2 a 0 con que terminaría el trámite.

DOS ROJAS INDISCUTIBLES Y UN FINAL A MEDIA MÁQUINA

En la desesperación por ver que se les escapaba todo de las manos, los visitantes recurrieron a la violencia. Y lo hicieron de manera grosera y evidente. Primero fue expulsado Renzo Vera y luego Lautaro Geminiani, por sendas entradas bruscas, la segunda de una violencia poco usual (terminó generando la salida de Mazzola por precaución).

Desde el momento en que Patronato se quedó con nueve hombres en campo, el partido quedó completamente definido. Si Gimnasia ya parecía tener la historia resuelta cuando el trámite estaba once contra once, con la superioridad numérica se tornó en un verdadero trámite.

Gimnasia tenía dos opciones. Seguir con la misma intensidad e ir por más o poner paños fríos, sostener la ventaja y cuidar a los hombres con molestias. El primero de ellos, el propio Mazzola, que salió por el tremendo planchazo. En su lugar, entró Nicolás Ibáñez, con el afán de tomar otra vez confianza tras el bajón deportivo de los últimos partidos.

Hasta el final poco pasó en el trámite. Patronato jamás inquietó al arquero Martín Arias y, en realidad, se contentó con rearmar la defensa para no ser goleado en el Bosque.

El Lobo merodeó el área del arquero Bértoli (de lo mejor de la visita) pero tampoco se mostró desesperado por ampliar la ventaja. Fue un partido positivo para el Lobo desde todo punto de vista. Volvió a ganar ante su gente (está empezando a hacer pesar la localía), sumó de a tres luego de una derrota y, además de todo esto, mostró variantes de juego que le permitieron llegar a una victoria tan importante como inobjetable.