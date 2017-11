"Le habla a mujeres mayores de 55 años", la crítica de Pergolini a Tinelli

Mario Pergolini volvió a destacar las diferencias que tiene con Marcelo Tinelli en una entrevista que le brindó a Luis Novaresio y dejó algunas frases muy resonantes.

Dejando la modestia a un costado, Pergolini aseguró que él es "el número uno que no quería ser Tinelli". Además, aseguró que el conductor de ShowMatch "Ha hecho cosas para masas a niveles increíbles, pero hoy es un tipo que le habla a mujeres mayores de 55 años".

Pergolini también cuestionó que ShowMatch sea el programa con mayor audiencia de la TV: "¿Hoy sería más lógico decir que es el programa más visto? Yo creo que en otra época representaba ser todo lo que era la televisión, pero hoy en día mientras Tinelli tiene 17 puntos, en la web hay youtubers o productos con muchísima más audiencia poniendo un videito de 20 minutos. Es la expresión de ese entretenimiento que se sigue consumiendo de esa forma", aseguró.

Por último, confesó que le dedica muy poco tiempo a la televisión. "No veo televisión abierta básicamente. No puedo dejar de ver ciertos momentos centrales de los canales de noticias. Noticias veo, creo que tiene que ver con la edad mía", y se mostró reacio a las redes sociales: "No tengo Twitter, no tengo Facebook y no tengo Whatsapp. ¿Se puede vivir sin esto? Sí, se puede, ni siquiera recibo mails en mi teléfono, apago mi teléfono a las siete de la tarde", se sinceró.