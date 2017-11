"Llegamos a Porto Alegre en busca de la gloria", dijo el presidente de Lanús

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, enfatizó hoy que el "Granate" llegó a Porto Alegre en busca de "toda la gloria" que puede alcanzar su club en caso de conquistar su primera Copa Libertadores de América.

"Esta noche el equipo debe dar el primer paso en la final con Gremio logrando un buen resultado", dijo Russo en el hotel Deville, donde se aloja la delegación de Lanús.

"A varios medios brasileños les reiteré que vinimos a ganar, no a especular, cuando me preguntaban si nos conformábamos con haber llegado a la final. Ahora, vamos por toda la gloria, les recalqué", señaló en dirigente en un tono de absoluta seguridad.

El diálogo completó la entrevista iniciada anoche, tras observar la práctica del equipo del sur bonaerense en el estadio Arena Do Gremio.

"Ya no nos alcanza haber llegado hasta aquí por el sólo hecho de dirimir con un club importante como Gremio, con experiencia en finales de Libertadores. Ahora queremos todo", recalcó una vez más quien desde hace un par de años, con su prédica, convenció a todo el pueblo "granate" que Lanús debía pugnar por llegar a una final de la Copa Libertadores y ganarla.

"Esta etapa me pone nostálgico y melancólico porque pienso en mi vieja, que ya no está, cuando me reprochaba en mi juventud que no pasara tanto tiempo en el club", recordó Russo.

"Era la época de los años 80, cuando había que reconstruir el club, que había llegado a descender hasta la Primera C, y había que trabajar mucho todos los días", agregó.

"Recuerdo a Carlos Gónzalez, que era el presidente por aquel entonces, y una de las personas claves para llegar a este presente de la institución. Siempre soñaba con tener un club como Comunicaciones, cuando íbamos a enfrentarlo y veíamos todas las comodidades y actividades que le ofrecía a sus asociados. Hoy Lanús le da eso y mucho más a sus socios", destacó Russo.

"No puedo dejar de pensar en otros ex presidentes que tanto hicieron por el club, como Emilio Chebel y 'Pichi (Héctor) Solito, que hace poco tiempo nos dejaron para ver y acompañar mejor a Lanús desde arriba", expresó con voz entrecortada.

Entre tanta emoción, Nicolás Russo no se olvidó de alguien muy querido por toda la familia del "Grana" y por todos los periodistas, por su trato tan afable, sin distinción de nombre ni de medio: "Leandro Alvarez fue una institución dentro de otra institución, cuando no se conocía lo que era el marketing en el fútbol argentino, él como jefe de prensa promocionaba tanto a Lanús que todo el mundo sabía como iba creciendo, tanto que llegó a ser gerente general del club", concluyó el presidente "granate".