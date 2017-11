Incluso con la ubicación del celular desactivada, Google obtiene datos sobre nuestra posición

Según reveló un portal de noticias en Estados Unidos, Google lleva durante todo 2017 estudiando datos de ubicación de sus usuarios por encima de la configuración de privacidad. El gigante informático reconoció que es verdad y aseguró que de inmediato pondrán fin a la práctica.

Si bien la lógica indica que al desactivar la ubicación de nuestro celular ya estamos protegidos de ser detectados, tampoco importaba si Google Maps no estaba en utilización. Incluso la práctica se extendía a todos los celulares con Android, sin importar el fabricante o la versión del sistema operativo.

La información fue revelada por el sitio Quartz y desde Google lo justificaron diciendo que "los datos no se almacenan en ningún servidor de la compañía y solo estudiaron para tratar de mejorar el sistema de notificaciones y las aplicaciones de mensajería".

La información recolectada por Google no significa que alguien haya estado siguiendo meticulosamente nuestros pasos, sino que la empresa analizaba la posición de las antenas de telefonía a las que el celular se conectaba a medida que nos movíamos. En la teoría, Google o un hacker experto podría utilizar esa información para calcular nuestra posición, pero no es un proceso sencillo y tampoco se ha sabido de problemas de seguridad en el uso de estos datos, lo cual no implica que el gigante informático estuviera violando la privacidad de los usuarios.