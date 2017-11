Damonte: "no me gusta tener la pelota y no lastimar"

El volante de Estudiantes Israel Damonte, fue autocrítico con el nivel que mostró el equipo el fin de semana pasado ante Tigre y destacó que ni a él ni al entrenador, ni a nadie, le gusta tener la pelota sin lastimar al rival.

"No me gusta tener la pelota y no lastimar, no le gusta a nadie, al entrenador tampoco, y no es lo que nos pide el técnico, que pide que seamos punzantes. El entrenador no juega, decide el jugador", manifestó tras la práctica matutina de hoy.

"Tener la pelota es bueno, el hecho es qué hago cuando la tengo. Por eso el otro día hasta cierto punto se hizo lo que pide el entrenador, pero nos faltó lo otro, que a veces termina siendo lo más importante", subrayó.

Profundizando en lo que es el juego que busca el equipo, destacó que falta "animarse más, encarar adentro del área y arriesgar un poco más en ese sentido.

"El equipo desde la llegada de Lucas ha mejorado. El otro dia llevamos el partido adelante, pero sabemos que tenemos que seguir mejorando. En San Juan nos pasó algo parecido, y a veces se hace complicado de visitante. Con Argentinos el equipo se plantó, al igual con Banfield, pero tuvimos situaciones de gol. El tema es el otro día que tuvimos pocas y llegamos con poca gente al ataque".

EL DESGASTE Y EL PEDIDO DE APOYO

A la hora de explicar un poco la situación actual del equipo, el mediocampista manifestó que también pude deberse al desgaste que sufrió un grupo que prácticamente no tuvo descanso.

"Estamos sufriendo un poco el desgaste, en todo sentido. Un año duro, desde que arrancamos se sintió el desgaste físico y mental. No tuvimos pretemporada, un poco por lo que pasó en el futbol argentino, con las deudas y que no arrancaba el torneo", aseveró.

Y agregó que "hemos tenido lesiones en un grupo reducido y le pedimos mucho a los chicos nuevos en poco tiempo. Yo veo esas cosas porque me ha pasado".

CRITICAS NORMALES

Este momento que muestra al equipo con pocos puntos en la tabla, ha generado algunas críticas, que el futbolista entiende normales.

"Nos cuesta vernos con estos puntos, pero las criticas son normales. Estamos acostumbrados a estar arriba, peleando, pero falta mucho. Hay que demostrar que el equipo va a buscar, como fue con Banfield. A eso el hincha creo que lo siente y son esas críticas, que son normales. Pido que nos apoyemos, nos juntemos porque necesitamos de todos", subrayó, y añadió: "Se fueron jugadores de mucho nivel, tuvimos que armar un equipo rápido, perdimos un entrenador, hemos sufrido la vorágine de todo lo que nos pasó y en esta lucha estamos. Por eso pido apoyar en este momento de transición. Hay un CT que da posibilidades a los chicos, y en eso estamos, en armar un buen grupo para tener un buen equipo".

En tanto, no dio crédito a las cosas que se escriben en las redes sociales, aunque admitió que a veces duelen: "Muchos escriben que no son de Estudiantes incluso. Uno ve y lee y muchas veces hace mal. Pero nosostros nunca nos fuimos insultados en la cancha, obviamente a veces la gente pide, pero apoya. Estudiantes es unido. Ayer recibimos un montón de hinchas que apoyaron, y es lindo. Gente común, con los chicos, con familia. Eso nos hace bien, y sobre todo a los más chicos.

En otro orden, con respecto a lo que fue la derrota ante Tigre, consideró que todo lo hizo Estudiantes: "Hicimos todo nosotros, tuvimos la pelota, hicimos un penal que no fue y nos hicimos el otro gol también nosotros. "Lo del penal es un golpe difícil, más cuando manejás el partido, pasa que te encontrás con un gol injusto. Y psicológicamente uno lo siente, se fastidia, te sacan dos amarillas en la misma jugada, y te condiciona también".

"Volvimos con una derrota, en un partido raro. Arrancamos muy bien, tuvimos la pelota, iniciamos el juego pero se vio, que nos faltó profundidad, llegamos bien hasta el área grande pero inquietamos poco", señaló.

Por último, dejó en claro que siempre la intención es "ganar, jugando feo o como podamos. Buscamos ganar gustando que es lo que preferimos".