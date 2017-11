Aspen Snowmass abre para la temporada 2017-18

Los picos Aspen Mountain y Snowmass abrirán para la temporada 2017-18 este jueves 23 de noviembre.

Esquí de fondo, 3,200 pies verticales y más de 100 acres de terreno saludarán a los esquiadores y snowboarders en Aspen Mountain.

Snowmass Mountain tendrá esquí y paseos disponibles en dos áreas de la montaña, Elk Camp Meadows y Fanny Hill.

"Estamos entusiasmados por comenzar una nueva temporada", dice Katie Ertl, vicepresidenta sénior de operaciones de montaña de Aspen Skiing Company. "Dada la reciente serie de tormentas, el clima frío y el arduo trabajo de los trabajadores de Aspen y Snowmass Mountain, todo nuestro personal está listo para hacer del día de Acción de Gracias una jornada memorable".

Los boletos de elevación en Aspen Mountain cuestan US$ 94 por día para adultos y US$ 54 para niños, adolescentes y personas mayores. Los boletos para visitas turísticas cuestan US$ 35 para adultos y US$ 24 para niños, adolescentes y personas mayores e incluyen un cupón de restaurante de US$ 10.

En Aspen Mountain estarán abiertos el Silver Queen Gondola y el telesilla Ajax Express al igual que Sundeck y Ajax Tavern. Las carreras abiertas incluyen Silver Dip, Upper Copper, 1 y 2 Leaf, Deer Park, Spar Gulch y Little Nell.

Los boletos de elevación en Snowmass Mountain cuestan US$ 45 para esquiar y montar a caballo para adultos y US$ 24 para niños, adolescentes y personas mayores.

Los recorridos para el Elk Camp Gondola en Snowmass Mountain son gratuitos solo en el Día de Acción de Gracias. Elk Camp Meadows y Fanny Hill estarán abiertos para esquiar y montar a caballo con una apertura adicional del terreno según lo permitan las condiciones.

El restaurante Elk Camp servirá platos de Acción de Gracias de 11 a.m. a 3 p.m. con alimentos básicos de la comodidad y la cocina tradicional de Acción de Gracias.

Las escuelas de esquí y snowboard en ambas montañas estarán abiertas para clases particulares y de grupo de esquí y snowboard para todos los niveles a partir del 23 de noviembre.

D & E y Four Mountain Sports en Aspen también estarán abiertos con alquileres de esquí y snowboard y puesta a punto disponible.

El estacionamiento es gratuito en Aspen el 23 de noviembre.

Además, Snowmass albergará el evento anual ThanksJibbing rail jam el 24 de noviembre en el parque ferroviario público, ubicado en Fanny Hill. El evento está abierto a cualquier persona que desee participar. Los participantes menores de 18 necesitarán que un padre firme una renuncia.​