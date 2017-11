Salió el tráiler del crossover de los superhéroes de Netflix y Marvel

El primer adelanto y la fecha de estreno de 'The Defenders' fue publicado en las últimas horas para calmar los nervios de los fanáticos que esperan con ansias el estreno de los cuatro episodios

Mientras millones de fans en todo el mundo aguardan con gran expectativa el estreno del primer capítulo del crossover de los superhéroes de Netflix y Marvel, en las últimas horas se conoció el trailer de esta serie de ediciones especiales que mostrará en cuatro capítulos un titánico choque de dos mundos: la Tierra 1 y la Tierra-X. Si bien esta iniciativa se viene realizando desde hace varias temporadas, los fans se mantienen expectantes por la nueva historia que se contará y en la que estarán presentes los superhéroes de las serie que lleva adelante The CW. Green Arrow, Flash, Supergirl, Canario Negro, Detective Marciano, Mr. Terrific, Átomo, Captain Cold y más se enfrentarán a la gran amenaza de villanos nazis en 'Crisis on Earth-X'. Esta historia postula un enfrentamiento entre dos mundos, el Tierra 1 en el que conviven la mayoría de los superhéroes y el Tierra-X, un lugar paralelo en el que la Segunda Guerra Mundial tuvo otro desenlace: los nazis ganaron el mayor conflicto bélico del siglo XX. El escenario plantea que la mayor parte de lo que "aquí" se conocen como héroes allí están al servicio del Führer.Durante dos noches, comenzando con el tándem de 'Supergirl' (Parte 1) y 'Arrow' (Parte 2) el 27 de noviembre y 'The Flash' (Parte 3) y 'Legends of Tomorrow' (Parte 4) al día siguiente, The CW presentará esta crisis en la Tierra 1 que está siendo invadida por metahumanos de Tierra-X.