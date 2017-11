Se tiró de un primer piso para zafar de los ladrones que entraron en su casa

Sucedió a doce cuadras de donde mataron a Abril Bogado. La víctima es una estudiante universitaria que vio a los delincuentes y saltó a una casa lindera. Sólo sufrió golpes, pero la familia ya decidió mudarse de barrio

A doce cuadras de donde hace 17 días dos delincuentes fusilaron de un tiro en la frente a una nena de 12 años para asaltar a su familia, una chica de 20 no dudó ayer en saltar desde un primer piso al patio de una casa vecina, después de observar por el portero eléctrico que un par de intrusos se había colado en la suya.

Con esta historia- que por suerte no tuvo un final trágico- Ringuelet vuelve a ser el escenario de una inseguridad que no da tregua a los vecinos, que ya salieron dos veces a pedir Justicia para Abril Bogado (12) y una tranquilidad que no consiguen.

Esto sucedió a las 8.30 de la mañana en un chalet de dos pisos ubicado en 5 bis entre 516 y 517, donde una estudiante de Criminalística de la Universidad Católica de La Plata estaba sola, estudiando. Su madre había salido una hora antes para ir a trabajar. Y dos delincuentes aprovecharon que la calle estaba desierta para treparse por el paredón del frente, que tiene dos metros de altura y pinches, y desde allí saltar al interior del inmueble.

Alertada por los ruidos, la chica observó la secuencia a través del portero eléctrico con visor de la vivienda y decidió arriesgar cualquier maniobra con tal de no toparse con los intrusos: se encerró en su cuarto de la planta alta y tomó el impulso de arrojarse desde la ventana hacia el patio de una casa lindera, donde vive una vecina que en ese momento no estaba.

en shock

Celia (41), la madre de la víctima, todavía no entiende cómo hicieron los ladrones para sortear el paredón del frente -la vivienda es la única de dos plantas de la cuadra- y “hasta arrancar la reja de la ventana de la cocina”.

“Entraron a robar a pesar de haberse dado cuenta de que mi hija había saltado a la casa de una vecina y sin saber si en la nuestra había alguien más”, reflexionó Celia.

La chica tuvo la precaución de escapar con su celular, de modo que después de caer a la vivienda vecina -dolorida y con miedo- llamó de inmediato a su madre para contarle en tiempo real que había delincuentes en su domicilio.

Mientras salía corriendo hacia allí, Celia llamó al 911 para pedir que enviaran patrulleros: “Por suerte los policías llegaron enseguida, igual que yo”, pero para entonces los delincuentes habían escapado. Por lo que pudo revisar la mujer hasta las primeras horas de la tarde, los asaltantes no se llevaron nada.

“Les acerqué a los policías una escalera y de ese modo mi hija pudo pasar nuevamente para casa, con un estado importante de nervios y conmoción. La pasó mal y todavía está muy asustada”, contó la mujer a este diario. Con todo, Celia reparó en que el incidente pudo ser mucho peor: “Podría haber estado durmiendo cuando entraron ellos, pero por suerte se levantó temprano porque tenía que estudiar para rendir unos parciales”, reflejó.

Esta familia parece estar “marcada” por delincuentes que integrarían una banda de la zona.

“Tardamos tres años en hacernos la casa, hace cuatro que vivimos acá y es la cuarta vez que nos vienen a robar, pero siempre revisan los mismos muebles”, comentó indignada, dando cuenta de que en una sola ocasión los intrusos se salieron con la suya. Fue en julio pasado, cuando se llevaron “los ahorros de toda la vida”, dijo Celia. Desde entonces ya no dejan dinero en efectivo.

decididos

Más allá de los antecedentes, el episodio de ayer convenció a esta familia de que lo mejor será mudarse, abandonar el barrio.

“No podemos seguir viviendo con miedo y con una preocupación permanente, al punto que de noche ya no dormimos. Estamos atentos a cualquier ruidito”, admitió la mujer.

Tan resueltos están a dejar la zona que ya analizan alquilar la vivienda e instalarse en un departamento “cercano a la Facultad de mi hija”, contó la mujer.

Por último, Celia denunció que “vienen robando bastante por esta zona. Los vecinos creíamos que después del terrible crimen de Abril los delincuentes se iban a quedar tranquilos un tiempo”, más cuando se reforzó la vigilancia con efectivos policiales, sobre todo por la avenida 7, “pero vemos que continuamos con la inseguridad de siempre”, concluyó.

Una zona que parecía blindada

La reacción que siguió al asesinato de Abril Bogado, con más de 1.000 personas que se volcaron a las calles de Ringuelet, tuvo como respuesta oficial el envío de 115 policías para reforzar patrullajes y prevención en distintos puntos de la Ciudad, pero, sobre todo, en aquel barrio. Sin embargo, el delito no afloja