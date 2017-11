Nedela no fue al festejo de los municipales y, enojado, se desafilió del sindicato

Al intendente le llegó la invitación con la advertencia de que no iba a poder hacer uso de la palabra. Entonces, pegó el faltazo

Al Sindicato Muncipal de Berisso se le fue un afiliado y, según versiones, podría perder a otros que se desafiliarían en solidaridad con el intendente Jorge Nedela.

Es que como se informó, el jefe comunal de Cambiemos fue “sancionado” por el gremio que nuclea a la mayoría de los trabajadores municipales prohibiéndole el uso de la palabra en la fiesta anual que se hizo el último fin de semana.

Nedela había sido invitado al festejo pero junto con la invitación le habían dejado una misiva: “No va a poder hablar”.

El intendente berissense dijo que “no podía creer semejante acto de descortesía” e inmediatamente llamó al gremio donde uno de sus dirigentes le confirmó que “efectivamente” estaba invitado a la celebración pero sin poder hacer uso de la palabra, como es costumbre en ese tipo de eventos.

Las explicaciones se hicieron públicas: le aclararon que no lo iban dejar hablar como “represalia” a una serie de reclamos insatisfechos.

Desde el municipio dicen que tales reclamos son, en realidad, “argumentos políticos” vinculados a la interna del PJ.

“Hay dos grupos enfrentados y quieren mostrar quién es más opositor a través de este acto descortesía que no contribuye al diálogo y al entendimiento”, señalaron en el entorno del jefe comunal de Cambiemos.

La fiesta tuvo lugar el sábado último y Nedela decidió no concurrir. Pero al mismo tiempo, optó por desafiliarse del gremio al que pertenece desde hace varios años, cuando todavía no era ni concejal.

“Se van a desafiliar otros trabajadores que no estuvieron de acuerdo con la actitud del sindicato, incluso algunos que comulgan con el peronismo como lo hace la conducción del gremio”, aseguraron desde el municipio donde agregaron que durante la celebración se vieron “muchas mesas vacías”.

“Son afiliados que optaron por no ir porque no estar de acuerdo con que se use el gremio para actividades partidarias del PJ”, dispararon.

Desde el sindicato, en tanto, lanzaron una “Carta Abierta” en la que justificaron no haber dejado hablar a Nedela “porque ha retrasado de forma malintencionada el tratamiento de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y ha desoído reclamos y pedidos de promociones, ascensos y recategorizaciones de compañeros”.

En ese contexto, desde la comuna se indicó que “la situación económica del municipio es delicada, no obstante la prioridad siempre fueron los trabajadores”. A propósito, recordaron que “transcurrida más de la mitad del mes los funcionarios no han cobrado su salario para privilegiar el pago de sueldo y horas extras a los trabajadores”.