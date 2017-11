Paulo Dybala no quiere "quedarse a vivir" en la Juventus

Paulo Dybala prefirió dejar "para más adelante" la decisión de seguir en la Juventus por varias temporadas más cuando desde el club insisten en renovarle contrato.

El futbolista argentino sostuvo que no podía verse "toda la vida" en el conjunto italiano cuando fue consultado sobre la intención de la Juve de firmar un contrato por largo tiempo.

Dybala, al ser entrevistado en las últimas horas, señaló que "No quiero hacer promesas, especialmente porque no depende de mí".

Y, al respecto, agregó: "Con esto no quiero decir que este vaya a ser mi último año en Turín...De momento no me lo planteo. Vivo el presente y quiero ganarlo todo".

La pregunta estaba relacionada con la declaración del director deportivo de la Juventus quien aseguró hace poco que estaba proyectada la renovación del argentino "con el objetivo de realizar un largo trayecto juntos".