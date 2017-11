El apoyo del mundo del fútbol para el ex entrenador pincha que sufre cáncer

El mundo del fútbol, y en especial su club, el Sevilla de España, se manifestó en las últimas horas en apoyo del ex entrenador de Estudiantes, Eduardo "Toto" Berizzo, de 48 años, ante la confirmación de que padece cáncer de próstata.

La página web del Sevilla reveló que los servicios médicos de la entidad informaron que al entrenador se le diagnosticó "adenocarcinoma de próstata" y que "los exámenes futuros permitirán decidir cuál son los pasos a seguir en cuanto a su tratamiento".

La entidad andaluza dijo que "quiere mostrar su máximo apoyo a su entrenador en estos momentos y le desea una pronta recuperación", se puede leer en el comunicado.

Berizzo, no cambió su programa de trabajo establecido en la semana y dirigió hoy la práctica del Sevilla en la ciudad deportiva, a puertas cerradas después de que ayer el equipo empató en el estadio Sánchez Pizjuán (3-3), ante el Liverpool inglés, un partido de la Liga de Campeones que al descanso reflejaba un 0-3 adverso.

El técnico salió de juego principal de la instalación deportiva y, como es habitual antes de iniciar el trabajo, mantuvo sobre el césped una charla con sus jugadores y cuerpo técnico.

El plantel rojiblanco, según el programa de trabajo de la semana, tendrá mañana descanso y el viernes retomará la preparación del siguiente partido, fijado para el domingo en el estadio La Cerámica ante el Villarreal, de la 13era fecha de La Liga

Las muestras de apoyo al ex jugador de Newell's, River y Celta de Vigo, no se hicieron espera y, por ejemplo, el ex director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, "Monchi" s ñaló en su cuenta de la red twitter: "Fuerza Mister, estás en el mejor lugar del mundo para no rendirte, porque ahí, nunca se rinden. Ganas seguro. Abrazo de corazón blanquirojo".

¡Fuerza querido Toto Berizzo! No estás solo, #Newells te alienta y está con vos en esta pelea.#FuerzaToto 💪🏼 — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 22 de noviembre de 2017

"Toda nuestra fuerza y apoyo para Berizzo. ¡Toto, enseña al mundo el significado de AFOUTEZA! La familia celeste está contigo. ¡Juntos derribaremos esta puerta", deseaba el Celta, equipo que el técnico argentino entrenó durante tres temporadas hasta el comienzo de la presente.

En tanto, desde el Betis, histórico rival del Sevilla, también se ha trasladado un mensaje de ánimo para el técnico argentino.

"Desde el Real Betis queremos mostrar todo nuestro apoyo a Eduardo Berizzo. ¡Mucho ánimo y mucha fuerza!", escribía el otro club sevillano, mientras el Barcelona también utilizó su cuenta de twitter para enviar todo su apoyo y su ánimo.

Jugadores como Iker Casillas y el capitán de la selección española, Sergio Ramos, también mencionaron en redes sociales al técnico sevillista.

"La vida depara golpes duros que nos recuerdan lo que de verdad importa. Todos contigo, Berizzo", escribió el defensa del Real Madrid, mientras que el arquero español del Porto le deseó "mucho ánimo".

Compañero de mil batallas y títulos, mostro como jugador/ entrenador de jerarquía en Argentina Chile España y cquier lugar donde lleves tus ideas y profesionalismo, estamos todos con vos Eduardo por ser un gran tipo!! #AguanteToto #FuerzaToto pic.twitter.com/EZggISQ0g5 — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) 22 de noviembre de 2017

El Toto pasó por el Pincha en 2011 pero estuvo apenas cuatro meses al mando del equipo. Producto de malos resultados, presentó la renuncia en mayo. Dirigió 23 partidos, tomando en cuenta la Copa Libertadores y el Clausura: ganó 8, empató 7 y perdió 8; con 23 goles a favor y 28 en contra.