Fariña fue condenado a 4 años de prisión, pero seguirá libre y apuntó contra Cristina y Echegaray

Es en el juicio por evasión en la compra de un campo en Mendoza, que según el financista lo adquirió para Lázaro Báez

El financista Leonardo Fariña fue condenado hoy a cuatro años de prisión por evasión en la compra de un campo en Mendoza, que dijo fue hecha para el detenido Lázaro Báez, según el veredicto leído por el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº1.

Tras conocerse el fallo, Fariña apuntó hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray al sostener que "faltan" en la acusación y que le "consta" la relación que la ex mandataria "tenía con Lázaro Báez".

Fariña llegó esta mañana a los tribunales de Retiro para pronunciar sus "últimas palabras" ante el Tribunal, instancia en la que se limitó a formular un breve agradecimiento por el desarrollo del proceso judicial.

El mayor pedido de pena provino de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que solicitó 7 años de prisión para el ex marido de la modelo Karina Jelinek.

Fariña fue juzgado acusado de evadir el pago de impuestos por más de 10 millones de pesos con relación a la compra de un campo con dinero que sería de Báez.

Fariña compró el campo de más de 3 mil hectáreas en la localidad de Tupungato, Mendoza, en diciembre de 2010 por unos 5 millones de dólares y dos años después lo vendió por menos de dos millones.

En una primera instancia, Fariña había dicho que el campo lo compró con plata de Báez, pero luego cambió su coartada y aseguró que lo compró con dinero del empresario Carlos Molinari, que también pagó su casamiento con Jelinek.

La fiscal Barbieri dictaminó que la compraventa del campo fue una operación "simulada" y que el empresario que le compró el terreno, Roberto Erusalinksy, le brindó una estructura económica para lavar dinero ilícito.