Juan Darthés fue denunciado por acoso sexual por otra actriz

Luego de la denuncia de Calu Rivero por la que Juan Darthés decidió iniciarle acciones legales por difamación, la actriz cordobesa Natalia Juncos contó que vivió una experiencia desagradable cuando fue seleccionada para hacer una corta paricipación en la novela "Se dice amor", protagonizada por el actor.

"Teníamos que grabar una escena, y yo tenía puesto un vestido corto y antes de filmar me tocó con el dedo índice por toda mi espalda, hasta el muslo, y me dice 'Ay cómo me calentás', me doy vuelta y me dice 'mirá cómo me ponés' y me muestra la erección que tuvo. Me quedé helada, en ese momento no hice nada, me quedé callada", contó.

"Yo no lo conté hace 12 años porque tenía miedo y pensé que nadie me iba a creer, yo no soy conocida. Pero ahora que Calu lo cuenta yo decidí salir a revelarlo porque quiero apoyar a ella y solidarizarme con actrices que hayan pasado por este mismo momento. Hay que terminar con esto, no puede seguir existiendo el abuso en todos los ámbitos", aseguró la actriz.

Además, contó que "Fue solamente una vez y la escena salió mal porque hubo mala onda y él arruinó la escena ya que estaba enojado porque no accedí hacer lo que él quería antes. Después a mí me echaron y nunca más volví a trabajar con ellos".

"Él hasta me invitó ir a dormir a su departamento en Palermo, antes de que me tocara. Me decía que iba a dar la vuelta a la manzana con el auto para que nadie lo viera. De hecho me dijo que estaba casado e igual también me quería llevar a un country", continuó.

Por último, dijo que "Todavía no inicié acciones legales. Estoy viendo ese tema. Y repito, si Calu no hubiese salido hablar, yo tampoco lo hubiese hecho. No soy una actriz conocida y lo hago público ahora porque no se puede seguir con este tipo de abuso de poder. Muchas actrices o actores lo han sufrido y quiero darles fuerzas a ellos para que se animen a denunciar en los medios, porque antes no existía esa posibilidad. No persigo ningún tipo de interés, solo quiero que se termine con esto", finalizó.