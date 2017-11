Así se detectó la explosión en el mar

La Organización del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBTO, integrada en el sistema de la ONU)) informó hoy de "una señal inusual en las cercanías de la última posición conocida del submarino desaparecido ARA San Juan".

Dos estaciones hidroacústicas de la CTBTO detectaron "un evento impulsivo subacuático" que ocurrió a las 10:51hs. del 15 de noviembre en la latitud -46,12 grados y la longitud -59,69 grados, indicó ese organismo de la ONU, con sede en Viena.

En Buenos Aires la Armada Argentina aseguró hoy que el día en el que se perdió el contacto con el submarino, en el que viajaban 44 tripulantes, se registró en la misma zona un "evento anómalo singular corto, violento y no nuclear consistente con una explosión".

La CTBTO agrega en su corto comunicado de apenas tres párrafos que sus "datos se ponen a disposición de las autoridades argentinas para apoyar las operaciones de búsqueda en curso".

Our hydroacoustic network detected an unusual signal near the last known position of #missing San Juan #submarine. The signal from an underwater impulsive event was detected 15 Nov 13:51 GMT, Lat -46.12 deg; Long: -59.69 deg. Details & data shared with Argentinian authorities. pic.twitter.com/SU5XHiICb4