Emiliano Balbin visitó Santa Fe y se reunió con José Corral

El Diputado Provincial electo de Cambiemos, Dr. Emiliano Balbín, visito la ciudad de Santa Fe invitado por la Juventud Radical y fue recibido por el Intendente Municipal José Corral.



En el primer tramo de su visita a la ciudad de Santa Fe, Emiliano Balbín concurrió a la municipalidad donde mantuvo una reunión con su intendente José Corral, en la que abordaron distintos aspectos de la situación de sus provincias y de la Argentina en general, ya que Corral además es el presidente del Comité Nacional de la UCR.



Respecto a lo conversado con Corral, el diputado electo Emiliano Balbín indicó: "fue una reunión interesante sobre la actualidad política institucional, la relación entre nuestras provincias, el país que deseamos y que estamos construyendo.

Coincidimos en la necesidad de fortalecer lazos entre diferentes ciudades y es de destacar el trabajo que está realizando la Ciudad de Santa Fe como una de las 100 ciudades resilientes del mundo. Santa Fe es un ejemplo como gobierno y es notable el compromiso en el trabajo junto a toda la comunidad para que la inclusión social, el desarrollo sostenible y la resiliencia orienten las políticas públicas que ayudan a transformar a la ciudad en una tierra de oportunidades".

Luego agregó: "Desde lo político partidario coincidimos y trabajaremos fuertemente para fortalecer el radicalismo y de esa forma darle mayor solidez a Cambiemos, conscientes del rol protagónico e importancia que la UCR ha tenido en el interior para lograr en octubre el resultado obtenido".



En su paso por la ciudad, el joven legislador Bonaerense no podía dejar de pasar por el Comité Provincial, en el que mantuvo una cálida reunión con dirigentes provinciales y nuevos concejales, senadores y diputados del partido. En la reunión instó a los radicales santafesinos a confiar en esta oportunidad que la ciudadanía le dio a Cambiemos y fortalecer este espacio en la provincia.



Más tarde, junto a Adolfo Stubrin, disertaron en un debate organizado por la Juventud sobre el desafuero de Ricardo Balbín ocurrido el 29 de septiembre de 1949.

Emiliano Balbín se refirió a la jornada de debate "El crimen de Balbín" que lo tuvo de protagonista afirmando: "felicito a la JR seccional14 de Santa Fe por traer bajo ese nombre irónico el desafuero de mi abuelo en 1949. A Balbín lo desaforaron por defender con la palabra una idea y expresar públicamente una opinión diferente al de las autoridades de turno. Ese fue el crimen de Balbín, defender, como siempre lo hizo, los derechos individuales y colectivos".

Finalizo diciendo: "La intolerancia del poder no puede seguir abriendo grietas entre los argentinos, debemos aprender y tener en claro que ganar elecciones no es un cheque en blanco que permite violar la Constitución y no respetar la República".