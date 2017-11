Todo queda en familia

Pampita y Pico buscaban despejarse viajando a Punta del Este pero se encontraron con Vicuña y La China, donde, curiosamente, las facciones en guerra se mostraron de lo más sonrientes. ¿Encuentro casual o viaje programado entre ex muy modernos?

| Publicado en Edición Impresa

Fin de semana. Con tu pareja decidís escapar del ruido de la ciudad, tomarte unas ricas vacaciones en Punta del Este para aflojar tensiones, romper con la rutina. ¿Que podría salir mal?

Y entonces, llegas al aeropuerto, sin tu novio que viaja al otro día por compromisos laborales... y ahí está tu ex. Con su pareja, más joven, a la que encontraste intimando con el en el motorhome de un rodaje, empapados de olor a sexo. Encima, se toman el mismo avión, hacia el mismo lugar...

Así le ocurrió este fin de semana a Pampita, que viajó a la exclusiva ciudad uruguaya solita, a la espera de que Pico Mónaco se uniera a ella al día siguiente, y colisionó de frente contra Benjamín Vicuña y su pareja, La China Suárez, que a sus ojos provocó aquella ruptura familiar. Y que encima está embarazada.

El cruce en el aeropuerto se dio el sábado. La pareja compartió además con Pampita el micro hacia Punta, pero la situación, que pintaba para guionar una película (después de todo, el primer cruce entre ambas, en aquel motorhome, fue particularmente explosivo), se dio en la mayor de las cordialidades. ¿Cómo?

Sí: Pampita y La China se mostraron sonrientes, como muestran imágenes publicadas en una revista del corazón captadas el lunes, cuando, ya con Pico en Punta, ambas parejas se encontraron para “pasarse” a los chicos (Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos de Pampita y Benjamín) y se mostraron de lo más sonrientes.

Todo fluyó en una perfecta armonía, como muestran las fotos, afirman los testigos: incluso, las imágenes registran el momento en que La China y Pampita se saludan, las dos cordiales y sonrientes, y también el instante donde ambas parecen ¡sostener una conversación! Mientras tanto, Mónaco juega con Benicio, que también estuvo aúpa de Suárez: al terminar el intercambio, la actriz acercó al rubio muchacho a su madre para que lo saludara.

Tanta cordialidad, claro, sorprendió a la farándula. ¿No se suponía que eran las enemigas más acérrimas del medio? Cruces en el pasado, que confirmen su enemistad, no han faltado, entre los cuales se cuenta la tendencia de ambas a subir fotos “rivales” en Instagram. Incluso, Pampita habría llegado a postear con un falso usuario en la cuenta de la joven actriz, acusándola de abandonar a los chicos...

¿ENCUENTRO TENSO?

¿Y entonces? El presente feliz de ambas parejas ha permitido que las aguas se calmen y Pampita y La China se dediquen más a sus proyectos personales y no tanto a ver qué hace el otro; eso, sumado a los constantes cruces que ambas mujeres han tenido a causa de la custodia compartida de los hijos del matrimonio Vicuña-Ardohain, ha colaborado aunque, a pesar de que en el fondo no se pueden ver, consigan mantener la cordialidad en los encuentros.

Incluso, no faltó quien especulara que, debido a que ambas parejas viajaron a Punta, y que también viajaron los chicos, el viaje no haya sido coincidencia sino unas minivacaciones programadas por la “familia ensamblada”, coincidiendo en el lugar para compartir tiempo con los chicos (y para tener tiempo, claro, en soledad, sin las criaturas). Y de paso, el encuentro sirvió para entregar esas fotos de “paz y amor” (o, en realidad, de tregua) a los medios.

Pero, parece, la tregua duró poco: trascendió que en Punta habría habido un tenso encuentro entre las felices parejitas y, cuando al llegar a Buenos Aires, le preguntaron a Pampita, ella no lo negó: “Son cosas de la familia, íntimas. No hago comentarios, como siempre. Son cosas nuestras y prefiero no hablar. Son cosas privadas. No comento nada de lo que es la intimidad de la familia. No me quiero meter en esos temas”, tiró. Y, claro está, si nada hubiera ocurrido, lo habría aclarado...

