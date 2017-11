Una adolescente de 14 años denunció que la violaron en Gonnet al salir de un boliche

La chica había salido con amigos, pero volvía sola a su casa tras asistir a una disco en Centenario y 511. El agresor es un hombre mayor

| Publicado en Edición Impresa

La noche de ensueño, con amigos y la banda favorita en la segunda salida, a los 14 años, terminó en infierno para una adolescente de la zona Norte. Su familia denunció que tras asistir a un recital en una disco de Ringuelet fue violada por un desconocido en las vías del ferrocarril Roca, a la altura del Camino Centenario y 479.

Hoy, la familia reclama que se agilice la investigación del episodio que ocurrió en la madrugada del sábado 28 de octubre y fue denunciado ante la comisaría 12º de Villa Elisa, la localidad en la que vive S., la joven a la que en adelante se identificará de ese modo para preservar su identidad.

“Necesitamos justicia para mi hija. Que pague quien le robó parte de su vida, pero además que se pueda evitar que esto afecte a otras personas”, reclamó la madre.

La mujer contó que del testimonio de S. se puede deducir que quien la atacó “es un hombre mayor, con cabello marrón y algunas canas, que vestía zapatillas, pantalón y camisa, todo negro. Según lo que contó, el hombre tenía aspecto desalineado y sucio”.

El ataque descripto ocurrió sobre las vías. “La violó después de seguirla, mientras caminaba sola por Centenario. Mi hija intentó evitar que se acercara cruzando la calle dos veces, pero el tipo la alcanzó, la tomó de un brazo y la llevó por la fuerza a las vías, donde la violó. Luego la arrastró hacia el parque del otro lado (sobre la calle 13) y la violó nuevamente”.

Según el relato, cuando la chica quiso escapar, el atacante amenazó con arrojarla a las vías en momentos en que pasaba un tren, pero finalmente la dejó ir. También le apretó el cuello hasta provocarle marcas de estrangulamiento, indicó.

Todo empezó el viernes 27, a la noche, cuando S. iniciaba su segunda salida junto a un grupo de compañeros y amigos del colegio. La chica había insistido en casa con el permiso para ir a ver a uno de sus grupos favoritos, “La Champions Liga”, que tocaba en la disco de Centenario y 511.

La salida se diseñó en grupo y con retorno del mismo modo. S. debía volver en el auto del hermano de un amigo, junto a dos compañeros, un chico y una chica, que dormirían en su casa. El plan salió mal.

De su casa al domicilio de otro joven del grupo iba según lo acordado, pero en la “previa” en esa casa sus invitados a dormir y el “chofer” decidieron no ir al boliche.

S. fue a ver el recital y cuando resolvió volver a casa, para encontrarse en la puerta con esos dos chicos, no tuvo suerte con el micro, ni con el taxi y optó por empezar a caminar por Centenario, en soledad hacia el Norte.

Nunca había hecho algo así. “No sé si lo hizo por ingenuidad o qué le pasó. Cuando iba caminando hablaba por teléfono con un amigo y cortó la comunicación al darse cuenta de que la seguía este hombre. Pensó que le iba a robar el teléfono”, relató la madre.

Sus amigos llegaron a las 2 AM. “Cuando los vi llegar solos me levanté de la cama, fui al boliche y pedí que la llamen por los altoparlantes, pero ya se había ido. Entonces fui a la comisaría e hice la denuncia. Me dijeron que volviera a mi casa y esperara. Bueno, llegó sola a las 5.30 de la mañana. Me dijo ‘mamá me hicieron mierda’”, dijo la madre.

Según denunció la mujer, en el gabinete de delitos sexuales constataron lesiones producto de la violación. La denuncia derivó en la apertura de una causa en la UFI 7, a cargo de la fiscal Virginia Bravo.

“un violador en la calle”

“No entiendo por qué no le preguntaron aún a mi hija qué le pasó. La Fiscalía me llama a mí y a los amigos, pero no a ella. Hicieron un rastrillaje a 300 metros del lugar donde la violaron y pidieron imágenes de las cámaras de la calle. No las fueron a buscar, pero dicen que no se ve nada. Parece que no le creen a ella lo que está denunciando y que hay un violador en la calle”, enfatizó la mujer. Por su parte, los padres pidieron a la Comuna una copia de las imágenes tomadas esa madrugada en la zona del ataque.