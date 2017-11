Confirman que el revólver calibre 38 que tenía “Pepito” es el que mató a Abril

Se estableció comparando el proyectil que recuperaron en la autopsia, con las marcas que deja el cañón del arma secuestrada al principal acusado de matar a la nena. Es inminente el pedido de prisión preventiva

La criminalística entiende por evidencia a “cualquier clase de materia o medio que demuestra, aclara o confirma la verdad de cada hecho o punto de litigio”, en sintonía con el diccionario, que la define como “la certeza, clara y manifiesta y tan perceptible de una cosa, que nadie puede racionalmente dudar de ella”.

El informe de un peritaje que se reveló ayer complica con la fuerza de la evidencia a José Edgardo “Pepito” Echegaray (32), principal acusado de matar a la niña Abril Bogado Scenna (12) frente a su familia.

Se trata de un cotejo balístico que lo ubica en la escena del crimen, la cuadra de 510 entre 10 y 11, cuando ocurrió, en la madrugada del 5 de noviembre pasado, ya que se determinó que el arma que tenía cuando lo detuvieron (al día siguiente) es la misma que mató a la nena, informaron fuentes policiales y judiciales.

El estudio se hizo en el Laboratorio Balístico de Policía Científica, donde compararon el proyectil extraído a la víctima durante la operación de autopsia, con el material testigo que aportó la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional.

Ese material lo obtuvieron del “Taurus” calibre 38 special que tenía Echegaray al momento de su captura, cuando se tiroteó con policías en 5 y 505.

Fue por eso que Gendarmería secuestró el revólver y levantó los rastros que permitieron comprobar que por su interior atravesó la bala que mató a la niña: las estrías que marca un cañón en un plomo son como las huellas dactilares o la firma de un arma.

Este dato corresponde a un parte preliminar forense. Una vez que el informe esté completo, junto con la numeración del revólver y su historial (resta determinar su origen, si es robado, si tenía pedido de secuestro o estuvo implicado en otro delito), se incorporará a la causa con pericias todavía pendientes y otras testimoniales.

Recién entonces la fiscal Betina Lacki pedirá para Echegaray la prisión preventiva por “robo calificado, homicidio criminis causa (matar para asegurar el resultado de un delito) y portación de arma de guerra, todos agravados por contar con antecedentes penales y por la participación de un menor”. También le imputa rá el “uso de arma y robo en grado de tentativa” en perjuicio del conductor de un Volkswagen Golf que fue abordado por los mismos criminales instantes antes del ataque a la familia de Abril.

Para los investigadores no hay dudas de que los responsables son “Pepito” y el menor al que ya le dictaron la preventiva, pero la fiscal no quiere dejar ningún cabo suelto, con el objetivo de que el principal acusado llegue a juicio con evidencias objetivas y “más allá de toda duda razonable”, explicaron voceros judiciales.

“Pepito” podría ser condenado a perpetua y sólo restaría esperar que ningún juez de Ejecución le otorgue una libertad anticipada, beneficio del que gozaba cuando abordó a la familia Bogado en la puerta de su casa de Ringuelet (ver aparte).

la confesión

Abril recibió un tiro en la frente y fue trasladada en gravísimo estado al hospital de Gonnet, donde murió a las pocas horas. Al momento de recibir el disparo estaba con sus padres, su abuelo y su hermanita menor, pero el desarrollo de la tremenda secuencia fue tan rápido y brutal que ninguno de los familiares llegó a ver a los homicidas con el detenimiento que requiere la confección de un identikit o un reconocimiento en rueda.

Por eso fueron determinantes las imágenes que registraron las cámaras de seguridad de la cuadra y la decisión de los investigadores de difundirlas, apostando a que algún conocido de los responsables hablara. Y eso fue lo que pasó. “Hubo varios llamados identificando al menor y también un testigo que dio el nombre de Echegaray”, confió un investigador, seguro de que ayudó la convicción de que “se venían varios allanamientos en la zona”.

Lo concreto es que el lunes 6 de noviembre “Pepito” fue detenido en inmediaciones de la casa de su madre, en 5 y 505, después de un tiroteo en el que resultó herido en una pierna. Esposado y en el piso, se defendió diciendo: “Se me escapó el tiro, papá. No quise matar a nadie. Se me escapó”.

Esa “confesión” no tiene validez jurídica porque ante la fiscal se negó a declarar. El arma habló por él.