En su peor momento: Echaron a Ari Paluch de su clásico ciclo “El exprimidor”

Por las denuncias de acoso en su contra, la productora del envío que se emite por Radio Latina decidió desvincularlo

Luego de las denuncias por acoso que recibió el conductor, las autoridades de Euro Comunicaciones, productora de “El Exprimidor”, decidieron que Ari Paluch no esté más al frente del emblemático programa radial.

Según informó el sitio Expediente Político, Ari Paluch ya no estará al frente de “El Exprimidor”, el programa de radio que condujo durante 26 años. A partir del 31 de diciembre, el periodista quedará desvinculado de Radio Latina.

La productora se comprometió a mantener la fuente de trabajo de los columnistas Claudio Zlontik, Silvio Maverino, Melina Monti y del equipo de producción, aseguró el mismo sitio web de noticias.

De esta forma, luego de quedar desvinculado de A24, Paluch se queda totalmente desempleado.

Vale recordar que todo comenzó con la denuncia de Ariana, una microfonista de A24. Luego se sumaron los fuertes testimonios de dos locutoras, Sofía (una maquilladora) y Eleonora Rischmüller, una locutora que trabajó con el conductor en 2015, quienes relataron sus experiencias laborales con Ari Paluch y lo acusaron de acoso.

En tanto, la productora argumentó su decisión en la baja de la publicidad. De los 40 auspiciantes que tenía el programa, quedaron apenas 20. El resto se bajó después de la denuncia contra Paluch y sobre todo por las repercusiones negativas que tuvo el hecho, donde varios colegas salieron a hablar en contra del conductor.

Uno de los primeros en hablar sobre Paluch fue Jorge Rial, ex compañero en el Grupo América. “Repudio su actitud y no me gusta compartir ningún espacio con él”, dijo en su ciclo Intrusos. “Este es el momento de tomar una medida ejemplar, de poner un tope. Tocar el culo no es una casualidad”, agregó.