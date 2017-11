Squadrone sigue los pasos de Ramón Díaz en Arabia Saudita

Desde Ryad contó su presente como DT del equipo juvenil. Los mayores, el sábado, jugarán la final de la Champions de Asia

Estudiantes ha formado una gran cantidad de futbolistas que hoy triunfan lejos del Club. También entrenadores enfocados con el fútbol juvenil. Uno de ellos es Leonardo Squadrone, quien fuera coordinador general del fúltbol amateur en 2014 y que recientemente logró el título nacional con el Al Hilal de Arabia Saudita, el club cuyo principal equipo dirige Ramón Díaz y que el sábado jugará la final de la Champions de Asia en Tokio. En diálogo con este medio de Ryad, la capital del país, contó su presente futbolístico en una zona del planeta con costumbres muy diferentes a las nuestras.

-¿Qué tipo de torneo ganaron?

-Acá se disputan dos al año. El primero es una copa que se juega por grupo y se clasifican los primeros y mejores segundos. Después se avanza a simple eliminación. Ese es el que ganamos nosotros el domingo pasado. Tuvimos la suerte de jugar el partido definitorio en una cancha en Ryad, por lo cual fuimos prácticamente locales.

-¿Cómo llegaste hasta Arabia?

-Llegué por segunda vez este año porque me llamó el manáger del club, con quien me mantenía en contacto. En febrero me había ido por cuestiones personales pero siempre tuve una relación de contacto y amistad. En abril asumimos en Aucas de Ecuador con Darío Tempesta. El equipo ya ascendió a la Primera “A”. A mediados de año me llamaron y me convencieron para volver y continuar el trabajo iniciado en 2015. Me interesó la propuesta, lo hablé con Darío (Tempesta) y me vine en junio.

-¿Te fuiste solo o con un cuerpo técnico conformado?

-Esta vez tuve la oportunidad de armar mi propio grupo. Me llevé a Pablo Di Martino de Profe y a Carlos San Martín de entrenador de arqueros. El ayudante de campo lo pusieron ellos, pero ya lo conocía de mi anterior paso y tenemos una gran relación. Es saudita y me simplificó un montón de cosas a la hora de la comunicación.

-¿Qué tipo de club es el Al Hilal?

-Es bárbaro en cuanto insfraestructura y materiales. Tiene todo pero todo de verdad. Es el más grande de Arabia y no tengo dudas que es uno de los más importantes de toda la zona y de Asia, inclusive.

-¿Cómo es trabajar en Arabia Saudita?

-Es difícil por las costumbres que tienen. Hay que adaptar los entrenamientos a sus horarios y todos se basan en los rezos. Tienen cinco diarios y el primero es a las cuatro de la mañana. Recién ahí se acuestan por eso el turno matutino lo tenés perdido. Además en en verano hace como 50 grados al mediodía y tampoco se puede practicar fútbol. Por lo general se entrena de noche una vez que se termina el último rezo, que se va cambiando todos los días. Hay días que practicamos a las 7 de la tarde y a la semana siguiente quince minutos antes. Tenés que ser muy preciso porque a la hora del rezo no se puede hacer nada de nada. Todo eso lo tenés que adaptar a la vida cotidiana. Son costumbres que tenemos que adaptar.

-¿De qué manera se manejan las distancias con los afectos?

-Con las redes sociales. Es realmente lejos y difícil el lugar. Tenés más de un día de viaje Por supuesto que era más sencillo para mí en Ecuador, porque mi señora podía ir más seguido. Para la familia es más difícil vivir. Nosotros porque tenemos el día ocupado: vamos a entrenar, jugamos los fines de semana, viajamos... La mujer no puede salir sola, tiene que estar tapada. Para la mujer occidental es chocante. Hay lugares a los cuales no puede acceder, como por ejemplo a un restaurante. Y tampoco puede manejar un vehículo. Recién ahora el nuevo Príncipe está cambiando las cosas y desde el año próximo podrá hacerlo. En mi caso ya sabía cómo eran las cosas y no me resultó tan chocante.

-¿Cómo es valorado el técnico argentino en esa región?

-Está muy bien catalogado. El Patón Bauza, cuando se va de la Selección argentina es llamado por Emiratos Árabes y a pesar de no haber clasificado al Mundial es llamado por Arabia Saudita aunque ahora se habla de una salida. Ramón Díaz también muy bien y el sábado juega la final de la Champions de Asia y si gana irá al Mundial de Clubes. En el otro equipo grande la ciudad, el Al Nassr, está Gustavo Quinteros con el Negro Suárez de ayudante de campo. También está Gustavo Costas en un equipo recién ascendido pero con mucho poder económico.En su momento estuvieron Gabriel Calderón, el Chavo Anzarda, Daniel Romeo...

-Cómo seguís la carrera de tu hijo Luciano, que este año alternó en Quinta División y Reserva?

-La sigo por medio de la comunicación y las redes sociales. No soy de darle consejos y no me gusta meterme en su vida como futbolista salvo que me los pida. Lo trato de guiar como padre. Por suerte tiene las cosas muy claras y sabe a dónde apunta. Sabe que no es una carrera fácil y que puede tener muchos sinsabores. Este año estuvo en Quinta y llegó al banco de Reserva. Está contento y motivado. Cuando me tocó estar como coordinador se tuvo que bancar no haberlo llevado a una prueba. Cuando me fui de Estudiantes fue solito, se probó y tuvo la suerte de quedar y hacer su carrera. Es todo mérito suyo.

-¿Qué relación tenés con Ramón Díaz?

-Muy buena. Cuando necesita algún jugador para subir a Primera o si busca un rival para sparring nos avisa. Tal vez nuestro contacto es más con su hijo Emiliano o con el Cuqui Silvera, que es su ayudante de campo. Ramón en este club es Dios y Gardel juntos. Ganó todo. Es intocable. Este año se llevó a trabajar a un Profe que había venido con nosotros en 2015.

-¿A quién?

-A Agustín Quillaborda, Es un Profe que trabajó conmigo en mi época de coordinador en Estudiantes.