Orsanic tiene una cuenta pendiente y quiere saldarla con su deseo de continuidad

| Publicado en Edición Impresa

Daniel Orsanic, el capitán de Copa Davis de Argentina, que saboreó las mieles del éxito con la conquista del título hace casi un año en Zagreb y padeció la frustración deportiva de irse al descenso en septiembre pasado, confesó que “regresar al Grupo Mundial es una sensación que aún no viví”, pese a que todavía no definió si seguirá al frente del equipo.

“Me faltaría regresar al Grupo Mundial, esa sensación no la viví. Tengo ganas de continuar y también la necesidad de dialogar con los tenistas para ver qué opinan. Fuerza y entusiasmo me sobran, es un privilegio ser el capitán de Copa Davis, pero ahora es tiempo de balance, no de tomar una decisión”, admitió Orsanic.

El ex tenista, nacido el 11 de junio de 1968 en Buenos Aires pero con raíces balcánicas, ya que es hijo de Branko, un croata refugiado de la Segunda Guerra Mundial, se prestó al diálogo y analizó su desempeño como capitán de la Davis, desde que asumió en 2015 hasta este momento en el que no tiene la certeza sobre si continuará, pese a que entusiasmo le sobra.

“es un orgullo y UN DESAFÍO ENORME”

“En todo proceso es importante estar convencido de lo que se hace. Ser el capitán argentino es un orgullo y un desafío enorme. Para asegurar mi continuidad debo sentarme a conversar y conocer los objetivos de los protagonistas, recién después tomaré una decisión”, insistió Orsanic.

El conductor del equipo nacional comenzó a jugar al tenis a los 9 años y cuando fue profesional encontró en el dobles una manera de destacarse entre los de su misma generación. Llegó a ocupar el puesto 24 del mundo en la especialidad con ocho títulos, fue dos veces semifinalista de Roland Garros, en 1997 con Lucas Arnold como compañero y en 2000 junto al brasileño Jaime Oncins.

Su llegada al puesto de capitán se produjo en silencio, pero luego hizo ruido. En 2015, su primer año, Argentina alcanzó las semifinales del Grupo Mundial tras haber superado a Brasil y Serbia en Buenos Aires, y cayó en semifinales ante Bélgica en Bruselas. En 2016 fue el año soñado con la inolvidable conquista de la Davis tras ganar cuatro series de visitante para coronarse el 27 de noviembre en Zagreb.

“Cuando acepté ser capitán nunca pensé en los resultados, sino en generar algo, en transmitir buenas costumbres y formas de pensar, para que la gente se identifique con el equipo. Luego llegó el resultado histórico que sirvió para convencer mucho más de que nuestra forma de trabajar sirve”, reflexionó Orsanic, de 49 años padre de Balthazar y Guadalupe.

El tercer año en el cargo no fue el mejor en cuanto a resultados, ya que Argentina cayó ante Italia en Buenos Aires y quedó condenada a jugar un Repechaje que también se perdió ante Kazajistán en la lejana Astana , lo cual determinó el descenso de categoría para regresar a la Zona Americana después de 17 años.

“Creo que si nuestros mejores tenistas hubieran tenido un buen inicio de año todo podría haber sido distinto. El 2017 comenzó muy accidentado, con Federico Delbonis lesionado en la cadera, Leo Mayer esperando su primer hijo, una sensación fuerte para una persona muy sensible, y Guido Pella sin el inicio de temporada que él pretendía. Eso los hizo priorizar su calendario en el circuito y los entiendo perfectamente, es algo lógico”, reflexionó el capitán.

“A DEL POTRO NO HAY QUE REPROCHARLE NADA”

“(Juan Martín) Del Potro fue fundamental para ganar la Davis y no se le puede reprochar absolutamente nada ya que de cinco finales que jugó Argentina él estuvo en tres, no sé si existe otro caso igual. Encima nos tocó de entrada un rival bueno como Italia al que estuvimos cerca de ganarle hasta que (Fabio) Fognini se despertó en el momento justo, en el último set del quinto punto”, recordó Orsanic.