Mariano Soso, por segunda vez en el torneo, podrá apostar a repetir el once

En base a buenos resultados parece ir consolidándose una alineación base. Después de aquella goleada a Vélez, hay once nombres que evidentemente conforman mucho al técnico. No tocará nada para ir a Córdoba

| Publicado en Edición Impresa

Nicolás Mazzola y facundo oreja trabajando en estancia chica. Ambos no comenzaron jugando, pero se ganaron la titularidad / gonzalo mainoldi

En Estancia Chica todo es trabajo y concentración. La victoria obtenida el último domingo ante Patronato en el Bosque trabo alegría en el grupo, pero ya quedó atrás. En cuestión de horas, Gimnasia deberá volver a salir a la cancha para afrontar un viaje de mucho riesgo a Córdoba, para visitar a Belgrano en su remodelado estadio de Barrio Alberdi.

Tras dos jornadas de tareas pensando en el juego con el Pirata, aún Mariano Soso no ha parado una probable alineación, pero todo indica que el sábado a las 17, saldrán a jugar los mismos once nombres que lo hicieron en el Bosque ante los entrerrianos el último domingo.

No hay lesionados ni suspendidos, por lo que Soso podrá mantener la alineación, algo que viene teniendo en mente tras la goleada frente a Vélez por 4-0, en 60 y 118. Hasta el momento, el punto más alto del Lobo en el actual certamen.

Pero a la fecha siguiente no pudo repetir, ya que por lesión Facundo Oreja no pudo estar frente a Chacarita en San Martín y lo reemplazó Ezequiel Bonifacio. Y en la fecha pasada regresó Oreja por Bonifacio, y así frente a Patronato volvieron a estar los mismos once que con el Fortín.

La idea del DT rosarino es ante Belgrano mantener el mismo equipo sin tocar nada, algo que por única vez sucedió fechas atrás.

Con el mismo equipo, Soso afrontó tres partidos consecutivos: en la 4º fecha venció a Olimpo en Bahía Blanca; en la 5º cayó de local ante Huracán; y en la 6º jornada perdió en Mendoza con Godoy Cruz.

Tras aquella muy mala tarde con el Tomba, el cuerpo técnico albiazul metió mano de cara al juego frente a Vélez.

SIN DESCANSO EN ABASTO

Pasando a lo que sucedió en la tarea de la víspera, todo comenzó a las 9:30 en el predio abastense, donde hubo pesas en el gimnasio ubicado dentro del Campus “Carlos Timoteo Griguol”. Luego sí, los futbolistas salieron a trabajar en la cancha Nº 4, donde el grupo estuvo dividido en dos.

Por un lado, aquellos que fueron titulares ante Patronato, realizaron una tarea física regenerativa con el profe Juan Gómez.

En el campo de juego, Soso acompañado por sus ayudantes de campo, ordenaron para los que fueron suplentes frente al conjunto de Paraná y el resto del grupo, trabajos tácticos en espacio reducido.

Todo el grupo se movió con absoluta normalidad, por lo que están a disposición del entrenador.

Los únicos dos futbolistas que siguen moviéndose de manera diferenciada por estar recuperándose de lesiones graves, son el defensor Nicolás Benavídez, y el volante Juan Ignacio Silva.

La tarea finalizó cerca del mediodía con ejercicios de elongación y tras esto llegó la reparadora ducha.

Como viene siendo costumbre enlas últimas semanas, el plantel y el cuerpo técnico se quedaron a almorzar en la Casona (temprano, antes de entrenar también se sirve el desayuno), y recién después quedaron liberados.

Con respecto a lo que sucederá hoy, la práctica comenzará nuevamente a las 9:30 en Abasto, donde según está definido será momento de llevar a cabo un trabajo táctico con los once titulares, y allí habrá algunos minutos de fútbol formal. Todo esto enfrentándose titulares contra suplentes.

Mañana será momento del último entrenamiento donde se repasarán las jugadas de pelota parada pensando en el rival de turno. Luego el grupo almorzará y los 19 jugadores elegidos se trasladarán hasta Aeroparque donde por la tarde tomarán un vuelo (pasadas las 16) rumbo a Córdoba.

Vale agregar, que la delegación Tripera una vez terminado el juego frente a Belgrano, tomará un vuelo por la noche para regresar inmediatamente hacia Aeroparque, y desde allí en ómnibus luego a nuestra Ciudad.

lAS tarjetas ACUMULADAS

Se jugaron 9 fechas de la Superliga donde si bien en el rubro disciplinario Gimnasia no ha tenido expulsados, ha ido acumulando de a poco tarjetas amarillas.

En cuanto al último partido frente a Patronato, el único futbolista que vió la amarilla fue Facundo Oreja.

Así es que la lista de amonestados del plantel Tripero es la siguiente:

Con tres: Fabián Rinaudo y Nicolás Colazo.

Con dos: Lorenzo Faravelli, Ezequiel Bonifacio, Manuel Guanini y Omar Alderete.

Con una: Nicolás Dibble, Lucas Licht, Brahian Alemán, Alexis Martín Arias, Eric Ramírez y Facundo Oreja.

Solo 4 jugaron los nueve partidos: Licht, Rinaudo, Faravelli y Alderete