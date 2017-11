“Tener la pelota y no poder lastimar no le gusta a nadie”

Fue muy autocrítico del juego de Estudiantes pero también tiró una excusa arriba de la mesa: “Estamos sufriendo el desgaste”

Uno de los pocos jugadores que tomó contacto con la prensa luego de la dolorosa derrota ante Tigre fue Israel Damonte, volante que jugó como titular luego de un par de fechas y que, como el resto de sus compañeros, dejó una imagen poco feliz.

“No me gusta tener la pelota y no lastimar, no le gusta a nadie, al entrenador tampoco, y no es lo que nos pide el técnico, que pide que seamos punzantes. El entrenador no juega, decide el jugador”, remarcó ayer durante la conferencia de prensa siendo el primer autocrítico.

Entonces habló de la mayor crítica recibida luego de la derrota en Victoria, más allá de los elogios de algún medio partidario: la intrascendente tenencia de la pelota. “Es bueno tener la pelota, el hecho es qué hago cuando la tengo. Por eso el otro día hasta cierto punto se hizo lo que pide el entrenador, pero nos faltó lo otro, que a veces termina siendo lo más importante”.

“Volvimos con una derrota, en un partido raro. Arrancamos muy bien, tuvimos la pelota, iniciamos el juego pero se vio, que nos faltó profundidad, llegamos bien hasta el área grande pero inquietamos poco”, señaló.

Damonte analizó que a Estudiantes le falta “animarse más, encarar adentro del área y arriesgar un poco más en ese sentido”.

“Desde la llegada de Lucas (Bernardo) el equipo mejoró. El otro día llevamos el partido adelante, pero sabemos que tenemos que seguir mejorando. En San Juan nos pasó algo parecido, y a veces se hace complicado de visitante. Con Argentinos el equipo se plantó, al igual con Banfield, pero tuvimos situaciones de gol. El tema es el otro día que tuvimos pocas y llegamos con poca gente al ataque”, continuó el volante durante la conferencia de prensa de ayer en el primer piso del edificio del Country de City Bell.

Luego de hacer autocrítica por el mal funcionamiento del equipo, Damonte buscó alguna explicación por el mal partido. Y como primera medida analizó que el desgaste fue el principal enemigo de este plantel. “Lo estamos sufriendo un poco. Fue un año duro, desde que arrancamos se sintió el desgaste físico y mental. No tuvimos pretemporada, un poco por lo que pasó en el fútbol argentino, con las deudas y que no arrancaba el torneo”, argumentó.

Y de inmediato agregó que tuvieron muchas lesiones el último tiempo en un grupo ya de por sí reducido y que por eso le tuvieron que pedir mucho a los chicos nuevos en poco tiempo.

El final del ciclo Matosas y esta estadía de Lucas Bernardi despertó las primeras críticas en muchos años de parte de los hinchas. Sobre ésto dijo: “Nos cuesta vernos con estos puntos, pero las críticas son normales. Estamos acostumbrados a estar arriba, peleando, pero falta mucho. Hay que demostrar que el equipo va a buscar, como fue con Banfield. A eso el hincha creo que lo siente y son esas críticas, que son normales. Pido que nos apoyemos, nos juntemos porque necesitamos de todos”

“Se fueron jugadores de mucho nivel, tuvimos que armar un equipo rápido, perdimos un entrenador, hemos sufrido la vorágine de todo lo que nos pasó y en esta lucha estamos. Por eso pido apoyar en este momento de transición”, remarcó el jugador hablando casi en nombre de todos sus compañeros

Por último, dejó en claro que siempre la intención es “ganar, jugando feo o como podamos. Buscamos ganar gustando que es lo que preferimos”.