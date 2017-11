La producción muy sexy de Inés Palombo

La actriz y bailarina realizó una producción fotográfica muy sexy en la que se muestra sin ropa interior. Inés está feliz por su reciente salto al teatro y se encuentra preparando Valeria Radioactiva, una obra de Javier Dolte que se estrena en julio de 2018.

"Estoy descubriendo algo nuevo y disfrutándolo a pleno. Cuando empecé en teatro, pensaba que lo mío era el drama, lo serio. Después, empecé a hacer comedia y escuchar al público y me di cuenta que amo actuar así que hoy no hay un rubro que me guste más que otro", aseguró.

Además, la rubia confirmó que se encuentra soltera: "Me separé a principio de año. Estoy muy feliz y con tanta alegría en lo laboral que llegará cuando tenga que llegar. Antes, decía que no quiero más actores. ¿Y por qué no? Puede pasar. Nunca sabés. Estoy abierta al amor", dijo.