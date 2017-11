Boca-Racing: la despectiva frase de Benedetto a un jugador de la Academia

El jugador de Racing, Diego "Pulpito" González, reveló que el delantero de Boca, Darío Benedetto, le esbozó una despectiva frase antes de sufrir la lesión que lo marginó del juego.

"Benedetto me dijo que si él quería me compraba y me ponía a jugar en el patio de su casa", manifestó el volante.

Y agregó que "por eso dijimos después que a los jugadores de Boca les faltaba humildad".

En dicho partido, Racing terminó imponiéndose por 2 a 1 en la Bombonera y el delantero Bendetto debió salir por una rotura de ligamentos cruzados.