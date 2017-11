El método más usado para controlar los alimentos destinados a celíacos es platense

Se creó en la Facultad de Ciencias Exactas. Expertos locales se refirieron a las dificultades para diagnosticar la enfermedad

| Publicado en Edición Impresa

Uno de los problemas de la celiaquía es el diagnóstico, porque muchas veces la presentación de la enfermedad no es clara en sus síntomas, especialmente en los adultos. Y lo cierto es que una de cada 100 personas es celíaca.

La celiaquía es una patología del intestino delgado muy frecuente y fuertemente desconocida. En nuestra ciudad, concretamente en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional, desde hace más de 30 años trabaja en el tema el docente e investigador Fernando Chirdo, quien junto con su equipo desarrolló un método “seguro y de bajo costo para el control de los alimentos” destinados a las personas que padecen esa enfermedad.

El experto se explayó sobre diferentes aspectos de la misma.

“La clave está en el diagnóstico. Luego, el tratamiento consiste en seguir una dieta estricta, en la cual el paciente no consuma las proteínas que provocan el daño en el intestino, que son un grupo de proteínas de trigo, cebada, centeno y avena”, dijo.

el control

Para que esa dieta sea posible “es necesario consumir productos que hayan sido analizados y verificados. En Argentina son los organismos de salud los responsables de rotular y controlar los alimentos destinados a pacientes celíacos, y para eso es necesario un método”. Como se dijo, el doctor Chirdo y su equipo trabaja desde hace más de tres décadas en el desarrollo de un método “seguro y de bajo costo” para el control de esos alimentos.

El especialista recordó que cuando comenzaron a trabajar “existía un método comercial que era muy costoso porque había que importarlo” y que mediante la labor del equipo consiguieron “desarrollar un método de bajo costo, de alta potencia analítica y fácilmente transferible, que fue patentado a nombre de la Universidad y del Conicet”.

Prácticamente todos los organismos de control hoy están usando el método diseñado por los profesionales de Exactas.

“Actualmente, nuestro laboratorio es uno de los centros de referencia de control, y una parte de nuestro trabajo también está destinado al desarrollo de nuevas estrategias analíticas con una diferente visión, o con una diferente interpretación, en relación a lo que eran los métodos clásicos”, afirmó Chirdo.

el diagnostico

Uno de los problemas centrales de una patología como la celiaquía es el diagnóstico, porque muchas veces la presentación de la enfermedad no es clara en sus síntomas, especialmente en los adultos.

“En los niños, la presentación clínica es generalmente muy clásica: diarrea, trastornos digestivos, falta de desarrollo, trastornos de crecimiento. Pero en los adultos, muchas veces la enfermedad es asintomática, y si no se los diagnostica y se los pone en tratamiento pueden tener complicaciones, como problemas de fertilidad, osteoporosis avanzada y otras enfermedades difíciles de manejar”, explicó.

“También presenta enfermedades asociadas -puntualizó- y una gran cantidad son autoinmunes. Las más conocidas son la diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoidea y tiroiditis, y el problema es que si no diagnosticamos la enfermedad celíaca cuando tenemos la enfermedad de base que consideramos primaria, el no diagnóstico y el no tratamiento de la enfermedad celíaca con una enfermedad asociada concomitante hace que nuestro manejo de la patología que consideramos de base sea menos eficiente”, enfatizó.

Un diagnóstico clásico “comienza con la sospecha clínica en base a la detección de alguno de los signos mencionados, en cuyo caso se indica una evaluación en sangre periférica, buscando un panel de anticuerpos altamente selectivo de la patología, tales como el anticuerpo anti transglutaminasa, anti péptido deaminado de gliadina, y anti endomisio. Estos anticuerpos son bastante selectivos de la patología, con lo cual un resultado positivo de ellos correlaciona bastante bien con el diagnóstico de la enfermedad”, añadió.

examinar el tejido

“No obstante, en nuestro país, y en varios centros, mantenemos la idea o el consenso de que el diagnóstico definitivo es a través del análisis o examen del tejido, para lo cual hay que tomar una piecita de tejido, de la mucosa de intestino proximal para, a través de un estudio patológico, evaluar las alteraciones que existen en la mucosa del intestino, que es el origen de la celiaquía. En síntesis, el diagnóstico requiere de tres niveles: la observación clínica; las pruebas de laboratorio, el panel de anticuerpos, y, finalmente, la confirmación se hace a través de un examen histológico de una pieza de biopsia”, finalizó.