Messi recibió la Bota de Oro y suma la cuarta en su carrera

Lionel Messi recibió hoy y por cuarta vez en su carrera la Bota de Oro como máximo goleador de las Ligas Europeas.

Para recoger el premio estuvo acompañado de su mujer, Antonella Roccuzo y de su hijo Thiago, y arropado por sus compañeros Luis Suárez, Andrés Iniesta y Sergio Busquets, y por el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu.

"Siempre dije que los premios individuales vienen de la mano del colectivo. Es un premio de todos, sin ellos no hubiese hecho los goles que hice. Esto es algo de todo el grupo", destacó el rosarino.

También se refirió a que nunca se ha considerado "un delantero" al uso y habló de su evolución como futbolista: "Igual que he crecido fuero del campo lo he hecho dentro. He ido mejorando y acumulando cosas a mi juego y, cada día, disfruto más de ser jugador".

A Messi también le preguntaron sobre algo de la actualidad azulgrana: su suplencia contra la Juventus, a la que no dio importancia -"cada vez hay que cuidarse más, porque cada vez las temporadas son más duras", apuntó- y el partido de Liga del próximo domingo en contra el Valencia, que viene haciendo una temporada increíble.

"El Valencia tiene una gran plantilla, trajo un buen técnico (Marcelino García Toral), que tiene una idea clara y le hace jugar muy bien. Y va a ser un partido complicadísimo, pero vamos con muchas ganas a buscarlo", afirmó.

Messi conquistó su primera Bota de Oro en la temporada 2009-10, la segunda en la 2011-12, donde logró el récord de goles en una Liga europea en una sola temporada (50) y la tercera en la 2012-13.

La cuarta Bota de Oro la ganó tras anotar 37 tantos el curso pasado, superando a Bas Dost (Sporting de Portugal) y Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), ambos con 31, y Robert Lewandoski (Bayern de Múnich) y su compañero en el Barça Luis Suárez, que hicieron 30 goles.