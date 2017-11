Escándalo por acoso sexual en Hollywood: Uma Thurman dijo que Weinstein abusó de ella

La actriz estadounidense Uma Thurman se refirió este jueves al escándalo de Harvey Weinstein, el productor acusado de acoso y abuso sexual por más de 70 mujeres de Hollywood.

Thurman confesó a través de un mensaje de Instagram que fue víctima de abusos y que más adelante dará detalles de lo sucedido. Además, dijo estar feliz por asistir a la caída de Weinstein.

Con motivo de la festividad de Acción de Gracias (Thanksgiving) la actriz escribió: "Estoy agradecida hoy por estar viva, por todos los que amo y por todos aquellos que tienen la valentía de luchar para los demás. Dije recientemente que estaba enojada y tengo algunos motivos, #metoo [#yotambién, el hashtag usado por miles de mujeres en todo el mundo para denunciar que ellas también fueron víctimas de abusos sexuales] en caso de que no te hayas dado cuenta por la expresión de mi rostro. Creo que es importante tomarte tu tiempo, ser justo, ser exacto, así que... ¡feliz Acción de Gracias a todos! (excepto a ti, Harvey, y todos tus retorcidos conspiradores. Me alegro de que esté ocurriendo lentamente, no te merecés una bala)", expresó con mucha dureza.

La actriz trabajó en siete películas producidas por Weinstein, incluidas Pulp Fiction y Kill Bill Vol. 1 y 2. A principios de noviembre se había expresado al respecto de las denuncias de abuso sexual, pero fue cauta. "No tengo nada para decir, porque no soy una niña y he aprendido que cuando hablo estando enojada, generalmente me arrepiento de lo que digo", dijo entonces a una periodista.