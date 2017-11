Un tiroteo en el subte de Londres es tratado como terrorismo por la policía británica

La policía británica informó hoy de que cerró la estación Oxford Circus de Londres ante informaciones sobre un "tiroteo" e indicó que ha respondido al incidente con agentes armados ante la posibilidad de que esté relacionado con terrorismo.

La policía de transportes escribió por Twitter poco después de las 16:40 que sus agentes estaban en el lugar, mientras testigos de la escena informaron en redes sociales que la gente buscaba refugio en tiendas y bares de la zona.

An unusual hustle in Oxford Circus, people run out from a shop screaming, police arrived and closed the road pic.twitter.com/D9CPTAXu0E