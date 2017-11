Bruno pone a bailar a La Plata

| Publicado en Edición Impresa

“Yo amo la música, por lo que quiero hacer de todo, quiero hacer una canción country, quiero hacer canciones funk, quiero hacer reggae...”, reveló, aunque confesó que para su último trabajo intentó ceñirse en sus influencias para contar “una película”.

Influencias

Si bien la música de Mars cuenta con influencias amplísimas que, como digno hijo del siglo XXI, abarcan ritmos aparentemente irreconciliables, el artista trabaja siempre con una tríada fundamental en el corazón: el funk como bandera, y Michael Jackson y Prince como bandera.

En un mundo que se ha quedado sin Michael Jackson, La Plata podrá darse el gusto de disfrutar con la mejor alternativa para paliar la ausencia del Rey del Pop. El show de Mars incluye coreografías y una explosión musical que emula aquellos míticos conciertos de Michael en su primera etapa solista, aunque con el soporte de The Smeezingtons, su equipo de producción que lo acompañan también como banda y bailarines de un espectáculo de sangre negra.

Y siempre con el corazón puesto en Prince. Bruno Mars reniega en su último disco de los celulares y se justifica con una anécdota del día que conoció a su ídolo, el inclasificable artista funk muerto el año pasado: “No tenía un teléfono o una cámara, no tenía Instagram o Twitter, pero nunca lo olvidaré... eso era para mí”.

El disco

Bruno presentará en La Plata su último trabajo discográfico, “24k Magic”, un álbum repleto de referencias a la música y a la voluptuosidad de los ‘90. Mars buscó con este “álbum romántico y divertido” quería “capturar ese espíritu” de la década en que creció. “En cada disco quiero dar algo distinto, algo nuevo, no quiero que nadie diga: ‘echo de menos al Bruno Mars antiguo’”, argumentó el cantautor, quien explicó que para mantenerse “emocionado haciendo música” necesita “encontrar nuevos caminos”, afirmó sobre el trabajo que cuenta con citas a Prince, Boyz II Men, New Edition o Babyface, y en el que intentó contar una especie de película romántica: relata la historia de un chico, muy popular y conquistador, que se enamora locamente. El espíritu de fiesta, derroche, “champán de fresa” y sexo abre el disco, pero a partir de la canción número cinco, “Versace On The Floor”, el ritmo se ralentiza y las letras de las canciones se vuelven más amorosas. “Abro con mi banda y cierro con mi canción favorita, la mejor que he escrito”, refiriéndose al tema “Too Good To Say Goodbye”, que marca el intento desesperado del personaje de retener a su amor.

Segunda visita de Marte

La visita a La Plata, en el marco de su gira mundial “24k Magic Tour”, que tras un paso por Estados Unidos lo llevó a Brasil y continuará en Chile, Perú y Ecuador, constituye su segunda llegada al país, pero la primera desde que se ha convertido en un fenómeno mundial. El recital repasa su último trabajo casi completo, aunque, por supuesto, incluye también todos los grandes éxitos de los tres discos del artista de Hawaii: así, sonarán “Treasure”, “Marry you” y “Runaway Baby” antes de un cierre a puro hit con “When I Was Your Man”, “Grenade”, “Just The Way You Are”, “Locked Out of Heaven” y, claro, “Uptown Funk”.