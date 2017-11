Todos somos monstruos

“Cada tanto necesitamos patear el tablero”, afirma la voz de la banda uruguaya Roberto Musso en diálogo con este medio, sobre su nuevo trabajo discográfico, que presentan esta noche en la Ciudad

| Publicado en Edición Impresa

Pedro Garay

pgaray@eldia.com

Roberto Musso, vocalista y compositor de la banda uruguaya Cuarteto de Nos, no era fan de los zombis, pero comenzó a estudiar la literatura que de estos monstruos desde el punto de vista psicológico, sociológico e incluso filosófico, para ver qué es lo que los hace tan atractivos: “Me fui de vacaciones con mi familia y me llevé varios libros de zombis y me decían ‘estás loco Roberto’, pero me interesó muchísimo eso del porqué esa similitud y por qué ese miedo al zombi desde estar viéndonos a nosotros desde esa imagen desmejorada”, dijo Musso sobre el que sería el origen de “Apocalipsis Zombi”, último disco del combo que fue nominado a los recientes premios Latin Grammy a mejor álbum alternativo y que mostrarán esta noche en La Plata.

Un disco desesperanzado desde el título (“la última canción abre un poco más ese aliento de esperanza en un disco bastante apocalíptico”, intenta mesurar Musso) habitado por el bestiario popular que, dice Musso, en realidad somos nosotros mismos.

“Cuando me puse a hacer las canciones, me propuse personificar a esas bestias que habitan el disco, que hablaran con sus propias voces de cómo vivimos en esta sociedad”, afirma en diálogo con EL DIA el letrista y voz del Cuarteto, que en el tema que da nombre al álbum escribe: “Somos su imagen más real. Lo que nunca esperaron ver. Su reflejo más aterrador”.

El trabajo se sumerge en el mundo de los muertos vivientes y también incluye “La bestia” y “El innombrable” en el marco de una iconografía que crearon para cada canción, guiados por el fotógrafo argentino César Capasso. Las imágenes que se incluyen en el cuadernillo del CD crean escenas como “Invisible”, en la que un trabajador se esconde bajo su escritorio para comer papas fritas y leer un cómic, o “Gaucho Power”, en la que un gaucho se convierte en una especie de dios hindú con seis brazos que sostienen una matera, una tetera, boleadoras, un cuchillo, salchichas de asado y un fuete.

Pero “Apocalipsis Zombi” no es diferente solo por esta elección estética, sino, como todos sus trabajos, vuelve a mostrar una banda en esencia siempre igual pero a la vez siempre mutante: “Veníamos de ‘Habla tu espejo’, un disco muy introspectivo. Y me interesó sacarlo para afuera, diseminarlo en estos personajes”, explica Musso el cambio de eje en el trabajo lírico, acompañado por la habitual apuesta a las melodías pero ampliando siempre la paleta de sonidos, ritmos y temáticas.

“Somos una banda que lleva el cambio en el ADN. No se si disco a disco, pero cada tanto necesitamos patear el tablero”, agrega el cantante y guitarrista, que dice que “ese ha sido un poco el secreto de la permanencia, y de seguir llegando a gente muy joven”.

“Mantenemos la esencia de cuando empezamos a hacer música, marcando la cancha con un estilo original, hablando de temas que no son comunes en otros artistas, e incorporarando la fusión de muchos elementos: no somos una banda fundamentalista de rock”, analiza Musso: las influencias del último trabajo, marcado por las giras internacionales de la banda que estalló con “Raro” y desde entonces pasea por el mundo cada disco, son de un rango muy amplio de sonidos, desde la música hindú en “Hola Karma” a la guitarra española y el bombo legüero en “Calma Vladimir”, una pieza con ritmo de chacarera que termina en punk.

La gira de “Apocalipsis Zombi” los llevó ya por buena parte de Latinoamérica, además de a Las Vegas, donde viajaron nominados a los Grammy latinos la semana pasada. De regreso de aquel viaje, el Cuarteto se presenta en nuestra ciudad esta noche a las 20, en la sala ubicada en 58 entre 10 y 11.

“Argentina es nuestra segunda casa. Tocamos más acá que en Uruguay: este años hicimos cinco shows en Uruguay y veinte en Argentina. Y el público lo vive con una pasión diferente, es como una especie de catársis”, cuenta Musso, que promete para esta velada “un setlist poderoso”, conformado por buena parte del nuevo trabajo (“estamos rotando las canciones para hacer la pretemporada”, tira, siempre la metáfora futbolera en la voz) y, después, las canciones más emblemáticas y otras que hace un tiempo no tocábamos”.