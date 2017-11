Marcos Peña habló sobre renovación de la cúpula de las FFAA

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, declaró hoy que una eventual decisión sobre la renovación de la cúpula de las Fuerzas Armadas "tiene que estar suspendida" hasta que concluya la operación de rescate del submarino ARA San Juan, perdido desde hace nueve días en el Atlántico Sur, y respaldó la tarea que viene realizando el ministro de Defensa, Oscar Aguad.

En declaraciones a radio Mitre, Peña respaldó al titular de la cartera de Defensa, al señalar que está "haciendo una tarea correcta" y negó que haya habido "retaceo de información" desde la Armada al Gobierno al conocerse el extravío del sumergible con 44 tripulantes a bordo.

"Hoy toda especulación (sobre la renovación de cúpulas de las FFAA) tiene que estar suspendida hasta que concluyamos esta operación", afirmó, y ratificó que el Poder Ejecutivo está dándole "todo el apoyo a la Marina" y a los familiares en "estas horas dolorosas".

En ese marco, Peña remarcó que recién cuando concluya la operación en marcha para encontrar al submarino "se iniciarán todas las investigaciones pertinentes en todos los ámbitos, en la propia Armada, la investigación judicial y la investigación correspondiente a nivel administrativo".

Respecto a la tarea que viene desempeñando el ministro Aguad al frente de la cartera de Defensa, el jefe de Gabinete declaró: "Confiamos en que tenemos un equipo con Aguad a la cabeza que está haciendo una correcta tarea".

Peña salió al cruce de las críticas de quienes sostienen que los funcionarios designados al frente de Defensa no son expertos en el área al sostener que el hecho de que exista el desafío en la Argentina "de formar cuadros dirigenciales políticos en materia de seguridad e inteligencia no quita que no sean personas que estén liderando en forma correcta y competente la tarea" que se les encomendó.

El jefe de Gabinete reconoció que las Fuerzas Armadas se encuentran en una situación que requiere "una mirada a futuro" y un "replanteo de su rol", y adelantó que desde el Gobierno se propondrá "un debate" en ese sentido para afrontar "los desafíos y amenazas" que enfrenta Argentina.

También reconoció que desde que asumió, el macrismo trabajar para "revertir" condiciones de falta de equipamiento y puso como ejemplo el caso de "parte de los soldados" que, según admitió, "están bajo la línea de pobreza".