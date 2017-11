Asaltaron y golpearon al dueño de un local de pesca en Tolosa

Fue en 528 y 26. Actuaron dos delincuentes, que se llevaron dinero, dos rifles de aire comprimido y un cuchillo con apliques de oro

En Tolosa, la inseguridad mostró su cara de violencia durante un asalto ocurrido cerca del estadio Único. En este episodio, el dueño, de 71 años, terminó lastimado de un culatazo en la cabeza.

Todo pasó en el local de artículos de pesca que Ricardo Talerico tiene en 28 entre 526 y 527. La secuencia empezó a las 16.20 del miércoles, cuando el hombre estaba junto a un amigo.

En ese contexto llegaron dos ladrones: uno se quedó afuera y el otro entró con un arma de fuego (la víctima supuso que sería un revólver calibre 38).

Su rostro les pareció familiar: “20 minutos antes, uno de esos ladrones pasó por la puerta del local y me saludó canchero, golpeando una mano contra la mía como hacen ahora los jóvenes”, aseguró Ricardo.

También recordó que al mismo tiempo pasó por esa cuadra “un carro con cartoneros” que algunos vecinos suelen ver seguido por el barrio. Si tuvo vinculación o no con el delincuente es algo incierto, pero que despertó sospechas.

El asalto fue violento desde el comienzo. “De entrada el ladrón me puso el arma arriba de la cabeza, después me hizo tirar al piso detrás del mostrador, me ató las manos con la cinta de un llavero y me pegó ahí mismo un culatazo. Me empezó a pedir la plata y nos hizo ir junto a mi amigo al piso de arriba”, reconstruyó el comerciante.

Los delincuentes arrasaron con todo a su paso: alrededor de 10.000 pesos, un celular, dos rifles de aire comprimido y de alta potencia, una bolsa con cinco ó seis termos de acero inoxidable, un cuchillo de oro y plata (viejo recuerdo familiar) y documentación personal, que fue lo único que Ricardo le reclamó que le devolvieran. Al amigo que estaba ahí de casualidad le sacaron unos 500 pesos.

Los delincuentes, que poco antes de entrar a robar en ese local habían intentado meterse en la casa de una vecina, no fueron atrapados en los operativos policiales posteriores.

A Ricardo lo tuvo que asistir personal del SAME en una ambulancia, para que le curaran la herida y lo medicaran por el pico de presión que le generó pasar por el disgusto.