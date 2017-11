Fariña fue condenado a cuatro años de prisión por “evasión agravada”

El financista, nacido en nuestra ciudad, compró un campo en Mendoza para el detenido Lázaro Baez por 5 millones de dólares

| Publicado en Edición Impresa

El financista Leonardo Fariña fue condenado ayer a cuatro años de prisión por “evasión agravada” a raíz de la compra de un campo en Mendoza para el detenido Lázaro Báez, en un veredicto en el que se dispuso investigar si hubo encubrimiento de la AFIP durante la gestión de Ricardo Echegaray.

Por su parte, el condenado apuntó a Cristina Kirchner, a Echegaray y a otros de sus ex funcionarios como el ya detenido Julio De Vido al sostener que había una “estructura” que iba de la ex presidenta “para abajo” que no fue juzgada junto con él, en declaraciones a periodistas en los tribunales de Retiro.

Fariña sostuvo que “los mayores responsables” aún no fueron enjuiciados y aludió a la ex presidenta al recordar que está procesada como supuesta “jefa de una asociación ilícita” y sigue en libertad mientras que él pasó casi dos años preso en la causa en la que ahora recibió condena.

“Falta en este juicio”, dijo sobre la ex mandataria y también esbozó lo mismo sobre Echegaray y De Vido.

El supuesto “valijero” de Báez fue excarcelado tras declarar ante la Justicia como imputado colaborador en la causa por lavado de activos contra el empresario y otros acusados y actualmente cuenta con custodia.

Fariña no irá preso hasta que la pena quede firme en las instancias de apelación y además deberán computarse los poco más de dos años que pasó detenido ya en esta causa.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 condenó a Fariña al término de un juicio oral como autor del delito de evasión de 4.620.000 pesos al IVA y 7.700.000 en Ganancias en el 2010 en la operación de compra del campo en Mendoza.

Además los jueces Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Jorge Pisarenco y Susana Pellet Lastra habilitaron a la fiscal de juicio, Claudia Barbieri, a acceder a todas las constancias del debate para formular las denuncias que considere pertinentes, entre ellas contra la AFIP por supuesto encubrimiento durante la gestión de Echegaray.

También se la habilitó como había pedido en su alegato a requerir que se investigue el origen del dinero usado para la compra del campo en la localidad mendocina de Tunuyán.

En su alegato final la fiscal del caso Claudia Barbieri había pedido cuatro años de prisión mientras que la AFIP solicitó 7 años.

El campo de 3.000 hectáreas en Tunuyán, Mendoza, fue comprado en diciembre de 2010 por cinco millones de dólares y vendido dos años más tarde por menos de dos millones, en una operación que el Tribunal también ordenó investigar para determinar si hubo evasión.