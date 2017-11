Vecinos a favor de la bajada de la autopista a City Bell

Esperan que se concreten los trabajos para agilizar el tránsito en la zona y aliviar el trazado urbano en Villa Elisa. También para descomprimir los pasos a nivel en las localidades del Norte. Las ventajas para los vecinos

Los vecinos de City Bell esperan que el inicio de los trabajos para concretar la bajada a esa localidad de un ramal de la autopista Buenos Aires-La Plata, porque consideran que agilizaría el tránsito, y ayudaría a descomprimir la circulación de vehículos en Villa Elisa.

Así lo expresaron los vecinos de la zona, muchos de los cuales esperan con ansias que se concrete la obra para ahorrar tiempo en sus traslados hacia y desde la Capital.

Así lo expresó, por ejemplo, María Scipioni, vecina de la zona, quien explicó que “voy al menos una vez por semana a CABA y la bajada en Villa Elisa no solo es lenta, sino que si pasa el tren a veces los tiempos de espera son mayores. Pero además el movimiento dentro de Villa Elisa es molesto tanto para los que manejan como para los vecinos. Por eso una bajada como la que está proyectada desde hace tanto tiempo en la curva del Camino Centenario ayudaría a agilizar mucho el tráfico y se adaptaría más a un tránsito como el actual”.

La reciente reactivación del servicio del tren eléctrico de la línea Roca hasta la cabecera de trenes entre La Plata y CABA puso nuevamente sobre la mesa los desafíos en materia de conectividad que afronta la zona Norte.

Puntualmente, las demoras vehiculares que se generaron en algunos pasos a nivel -los de City Bell, Villa Elisa, Gonnet- reflotaron los pedidos de construcción del demorado acceso a la Autopista a la altura del Parque Ecológico citibelense. En ese sentido, desde AUBASA se asegura que esa conexión se hará realidad el año próximo.

En tanto, Lorena López, vecina de City Bell, opinó al respecto que “me parece una excelente iniciativa dadas las condiciones poblaciones que hicieron que el crecimiento demográfico de la zona en estos últimos años dificultara de manera exacerbada el tránsito en la subida precaria de Villa Elisa. Todo lo que signifique progreso para la zona me parece muy bueno teniendo siempre en cuenta los parámetros de cuidado del medio ambiente y adecuada forma que debe mantener el lugar donde vivimos. Es una obra que se esperaba hace mucho tiempo y que va a permitir también la posibilidad de un corredor turístico hacia City Bell y La Plata, como está pensado para más adelante”.

Proyectada originalmente como vínculo principal entre la Autopista Balbín y las localidades del Norte platense, la “bajada” del Ecológico fue ignorada por la empresa Coviares, constructora de la obra vial y concesionaria hasta 2013; apenas se erigieron los terraplenes y pilares de hormigón de un puente, a 500 metros del canal Villa Elisa, en el que confluyen las aguas de los arroyos Martín y Carnaval.

A dos kilómetros de allí está el camino Parque Centenario, con su paraje conocido como “Curva de la Muerte”; el punto en el que desembocaría la bajada tras pasar sobre las vías férreas y varios cauces de diferentes envergaduras, a la altura de la entrada al Parque Ecológico.

El tramo de la autovía entre Hudson y La Plata se inauguró en mayo de 2002. Año tras año, a pesar de gestiones e intimaciones, Coviares dejó en claro que no estaba en sus planes cumplir con los compromisos asumidos respecto de ningún otro acceso que no fuera el de diagonal 74 y 126, en el camino a Ensenada.

Por su parte, Manuel Álvarez está a favor de la iniciativa y contó que “sería un paso en la dirección correcta para reordenar el tráfico, en línea con la reactivación del tren y las mejoras en el Camino Belgrano. Son obras muy postergadas y que una zona como ésta, que creció tanto en los últimos años, no puede seguir esperando. Todos sabemos el tiempo que se pierde bajando en Villa Elisa y circulando por calles que no están hechas para un tránsito vehicular tan intenso, que los días de semana se intensifica. Creo que hay que resolver lo proyectado, no dilatarlo más en el tiempo y hacer la bajada a la curva del Parque Ecológico porque les sirve a todos y no perjudica a nadie”.

El objetivo del nuevo acceso será aliviar el tránsito sobre el Centenario, descomprimir los pasos a nivel y mejorar la conectividad de varias localidades de la zona Norte de La Plata, explicaron desde organismo oficiales.

La apertura de la bajada a City Bell fue anunciada en 2009 y en 2013, pero no se hizo

Con respecto al impacto de la obra, Gonzalo Acosta, quien trabaja en la zona desde hace años cubriendo a diario el trayecto desde Gonnet a la Capital Federal en auto, opinó que “la zona creció mucho y se nota en el Camino Centenario, que está cada vez más cargado. Hacer el trayecto desde Villa Elisa a Gonnet o en sentido contrario toma cada vez más tiempo, porque hay más autos, más semáforos y más gente que circula, en especial en hora pico. Una bajada en ese lugar no solo traerá más seguridad si se hace bien, sino que agilizará mucho la zona. Ya escuchamos muchas veces que se iba a construir, ojalá que esta vez sea verdad”.

EL IMPACTO EN LA REGIÓN

La apertura de la bajada citibelense fue anunciada oficialmente en 2009 y en 2013, pero nunca se inició. Fue precisamente en 2013 que el gobierno bonaerense tomó posesión de la Autopista Ricardo Balbín, tras rescindir el contrato con Coviares por “múltiples y repetidos incumplimientos”; desde entonces, la administración está a cargo de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

Dieciséis años después de la llegada del enlace vial a nuestra Región, una de sus antiguas deudas podría empezar a ser saldada. En AUBASA admiten que “estamos ante una obra demandada desde hace años por los usuarios y vecinos de la zona, y nuestros equipos técnicos ya realizaron los relevamientos de campo indispensables para elaborar los planos definitivos y los pliegos correspondientes”.

También desde distintos ámbitos consideran el impacto que tendrá en todo el corredor Norte.

Al respecto, el Director del Consorcio de Administración del Puerto La Plata en representación de la Municipalidad de La Plata, Mariano Penas, “la bajada de la autopista a la altura de City Bell es una obra muy importante para hacer más fluido el acceso a dicha localidad. El gobierno Provincial concreta así un pedido de hace más de 10 años de los vecinos del corredor norte de nuestra ciudad. La realidad nos indica que en los últimos quince años su población ha crecido exponencialmente, sumado a la llegada del tren eléctrico, hace que hoy en día la obra sea mucho más necesaria para la mejor organización y distribución del tránsito. Es un avance en una serie de obras que con los años se irán realizando, como la esencial construcción del tramo final de la autopista que desemboca directamente en el Puerto La Plata, factor este último esencial para el despegue económico y social de la Región Capital de la Provincia”.

Se calcula que 150 mil vehículos transitan a diario la traza de la Autopista Balbín, que sin embargo entre Hudson y La Plata cuenta con un solo punto de contacto con la red vial local; el cruce con la calle 415, ex ruta provincial 19 y “camino negro” a Boca Cerrada, en Punta Lara.

Allí existía una bajada auxiliar, a la que hace algunos años se repavimentó y se agregó un brazo adicional para permitir también la subida de coches. Este “parche” no tardó en convertirse en un atajo para decenas de miles de automovilistas, y quedó chico ante la arrolladora demanda.

Con el regreso de los trenes, la situación se agravó tanto en 415 bis y las vías del Roca como en los pasos a nivel de las calles Güemes y 502. Cuando bajan las barreras, las colas de cada lado de las vías se prolongan; en Villa Elisa, en particular, vecinos y comerciantes aseguran que en las horas pico el tránsito se embrolla hasta la altura de la Autopista. Y creen que esto dejará de ocurrir si se habilita un nuevo acceso.

De acuerdo con los bocetos que maneja AUBASA, el extremo norte de esta bajada estará a 950 metros de la ex ruta 19 y a 500 del canal Villa Elisa; el extremo sur, en la “curva de la muerte” del camino Centenario, donde las dos manos de éste se separan. Ambos lugares albergarán distribuidores similares al de diagonal 74 y 120, conectados por un brazo de autovía de dos kilómetros de extensión.

“Dadas las dificultades para el tránsito que se pueden generar en la región con la llegada del tren eléctrico y la progresiva intensificación de sus frecuencias” señalaron los voceros de la concesionaria rutera bonaerense, “el municipio de La Plata solicitó acelerar la concreción del nuevo acceso de City Bell, y avanzar también con la bajada de la avenida 520, a la altura del Mercado Regional de Tolosa”.