Rojo y la Selección: "Fue muy duro verlo desde casa"

Marcos Rojo, ya recuperado de la lesión que lo mantuvo al margen de la actividad, señaló que "Sufrí mucho la Eliminatoria y que "Fue muy duro verlo desde mi casa y no estar con el grupo sabiendo lo que ellos estaban sintiendo".

El ex jugador de Estudiantes, actualmente en el Manchester United, confesó también durante una entrevista que "Volver a tener una chance es lo que más quiero".

Rojo se rompió los ligamentos cruzados e la rodilla derecha el 20 de abril, durante un partido de la Europa League.

El futbolista argentino dijo que "No siento que soy número puesto en el Mundial. Hay un técnico nuevo y no pudo conocerme todavía...Primero me tengo que ganar un lugar en Manchester".