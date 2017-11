"No le rompas más el corazón a mi hija", la acusación de la madre de la hija de El Polaco

Valeria Aquino, ex de El Polaco, hizo una fuertísima acusación contra el cantante en lo que hace a su rol de padre de Alma, la hija de ambos. Según relató la madre, el cantante mandó a un chofer a que busque a su hija a la salida del jardín de infantes.

No entiendo cómo un Papá manda a un chofer a Retirar a su hija del Jardín ? Le toca dos veces al mes hacerlo. Menos mal que del jardín me llamaron inmediatamente. — ♡ (@ValeriaRAquino) 24 de noviembre de 2017

Y después se pasea por los canales a decir que no lo dejan ver a su hija. Cuando eso Jamás pasó. JAMÁS! Me enoja xq es mi hija y yo tmb trabajo mil hs, y no por eso a mi hija la cría una niñera ni un chofer ni mi novio. La crío Yo y con orgullo. — ♡ (@ValeriaRAquino) 24 de noviembre de 2017

